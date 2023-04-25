Росія: в Новосибірську виявили масове поховання найманців ПВК «Вагнер»

У російському Новосибірську на Гусинобродському цвинтарі виявлено масове поховання загиблих найманців із ПВК «Вагнер», повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на відео, яке видання отримало від неназваного джерела.

На відео видно десятки могил осіб, які загинули, судячи з надгробних табличок, у період з листопада 2022 року по січень 2023-го. Майже на всіх могилах лежать вінки із зображенням жовтої зірки і чорного хреста – одного із символів ПВК «Вагнер».

Як зазначає Сибір.Реалії, загиблі поховані у кварталі цвинтаря 7В, який могли виділити спеціально для найманців ПВК. На супутникових знімках минулих років поховань у цій частині Гусинобродського кладовища не було. Джерело редакції, яке виступило на умовах анонімності з міркувань безпеки, також повідомило про новий, поки що порожній квартал цвинтаря поряд із 7В.

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Усього Сибір.Реалії вдалося ідентифікувати близько 200 могил у кварталі 7В – серед них є могили людей з інших регіонів Росії.

13 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія в районі Бахмута, де тривають жорстокі бої, за два тижні втратила убитими і пораненими майже 4500 «вагнерівців» і військовослужбовців звичайних сил.

Наприкінці березня американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на заяви західних високопосадовців, повідомив, що ПВК «Вагнер» і регулярні російські війська могли втратити значну кількість живої сили в районі Бахмута.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих і поранених.