Пригожин заявляє, що Росії потрібно «ставити крапку» в «спецоперації». Кремль не коментує

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляє, що Росії потрібно «ставити крапку» в «спецоперації» ( так Москва називає війну проти України) і «намертво закріпитися» на нині окупованих територіях.



«Для влади та суспільства в цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну крапку в СВО. Ідеальний варіант – це оголосити про закінчення СВО, повідомити все про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, на тих територіях, які вже є», – цитує Пригожина у телеграмі його пресслужба.

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Наразі влада Росії не коментувала цю заяву Пригожин. Проте ще тиждень тому у Кремлі стверджували, що іншого шляху, окрім продовження «спецоперації», немає. Про це 6 березня заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента Франції про те, що Китай може вплинути на Москву у питанні війни.

Британська розвідка вважає, що влада Росії прагне розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити ПВК «Вагнер» у війні в Україні – це відбувається на тлі гучної міжусобиці між Міноборони Росії та ПВК «Вагнер». Російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити ПВК, над якою він матиме більший контроль.

Крім того, аналітики Інституту дослідження війни припускають, що Євген Пригожин, можливо, планує використати свій вплив, аби виступити кандидатом на виборах президента Росії 2024 року. Вони також вказують на те, що Пригожин прямо розкритикував адміністрацію Путіна в січні, заявивши, що деякі її посадовці є «зрадниками».