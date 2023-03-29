Пригожин може намагатися представити себе як кандидата на виборах у Росії 2024 року – ISW

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, можливо, планує використати свій вплив, аби виступити кандидатом на виборах президента Росії 2024 року – про це йдеться в звіті Інституті дослідження війни 28 березня.

Автори звіту посилаються на інтерв’ю з російськими журналістами, оприлюднене «Федеральним агентством новин», яке належить Пригожину.

«Це інтерв’ю заслуговує на увагу своїм унікальним форматом – під час інтерв’ю Пригожин, здавалося, імітував те, як президент Росії Володимир Путін знімає свої постановочні публічні зустрічі, або щоб тихо висміяти Путіна, або тонко натякнути, що Пригожин може стати президентом Росії, як Путін», – йдеться в звіті.

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Дослідники припускають, що Пригожин може пародіювати стиль Путіна «в рамках ширшої кампанії з тролінгу, аби атакувати Кремль або проводити мовчазні паралелі між Пригожиним і офісом російського президента».

Вони також вказують на те, що Пригожин прямо розкритикував адміністрацію Путіна в січні, заявивши, що деякі її посадовці є «зрадниками» і бажають поразки Росії у війні проти України.

Заснована Пригожиним ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування. Найманці компанії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних військових злочинів, зокрема, у позасудових стратах.