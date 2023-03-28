В ISW розповіли, з чим можуть бути пов’язані «обмежені тактичні успіхи» РФ біля Авдіївки

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило певну кількість досвідченіших бойовиків ПВК «Вагнер» до наступу на Авдіївку, щоб посилити свої обмежені тактичні успіхи у цьому районі, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
«Незважаючи на те, що «Вагнер» залучив до операцій поблизу Бахмута сили, базовані переважно на засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент його висококваліфікованих бійців. Російське військове керівництво, можливо, вирішило розгорнути певні елементи «Вагнера» в районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені і менш якісні елементи «ДНР» у їхніх спробах взяти місто. Якщо такі бойовики ПВК «Вагнер» воюють поблизу Авдіївки, то їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень», – йдеться в повідомленні.
Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) 26 березня зауважили, що продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж Луганської та західної Донецької лінії фронту є показником того, що російський президент Володимир Путін залишається відданим ідеї перемоги в тривалій війні.
Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ