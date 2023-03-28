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В ISW розповіли, з чим можуть бути пов’язані «обмежені тактичні успіхи» РФ біля Авдіївки

Український військовий у місті Авдіївка Донецької області, 10 березня 2023 року

Російське військове керівництво, ймовірно, залучило певну кількість досвідченіших бойовиків ПВК «Вагнер» до наступу на Авдіївку, щоб посилити свої обмежені тактичні успіхи у цьому районі, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Незважаючи на те, що «Вагнер» залучив до операцій поблизу Бахмута сили, базовані переважно на засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент його висококваліфікованих бійців. Російське військове керівництво, можливо, вирішило розгорнути певні елементи «Вагнера» в районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені і менш якісні елементи «ДНР» у їхніх спробах взяти місто. Якщо такі бойовики ПВК «Вагнер» воюють поблизу Авдіївки, то їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень», – йдеться в повідомленні.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) 26 березня зауважили, що продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж Луганської та західної Донецької лінії фронту є показником того, що російський президент Володимир Путін залишається відданим ідеї перемоги в тривалій війні.

Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

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