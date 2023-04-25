Вагнерівці в Бахмуті змушені покладатися на російські регулярні підрозділи – Череватий

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» все ще складають більшість російських військ у зоні відповідальності Східного угруповання ЗСУ, але вже не можуть функціонувати самостійно – про це в ефірі національного телемарафону 25 квітня заявив речник угруповання Сергій Череватий.

За його словами, ситуація в Бахмуті динамічна і «час від часу змінюється». За словами Череватого, ніде, окрім цього міста, в зоні відповідальності Східного угруповання російські війська більше не ведуть настільки потужних бойових дій. Він оцінив втрати російських військ у Бахмуті в «десятки тисяч».

«Злочинне угруповання «Вагнер» вже не здатне самостійно виконувати бойові задачі, як воно прагнуло це раніше робити, фактично монополізувавши цей напрямок, і все більше використовується як повітряно-десантні підрозділи військ окупанта, сили спеціального призначення. Тому ми розуміємо, що втрати дуже суттєві у ворога. Я думаю, що саме для «Вагнера» – це, напевно, кінцевий рубіж», – сказав Череватий.

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При цьому, за його словами, найманці «Вагнера» все ще складають більшість сил, які ведуть наступальні дії на Сході:

«До відсотка важко сказати, проте переважна більшість сил, що атакують – це вагнерівці. Проте вони самостійно не здатні виконувати бойові завдання, змушені використовувати регулярні підрозділи».

Про те, що ситуація в Бахмуті залишається напруженою, 23 квітня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Українські військові, за його словами, не лише обороняють місто, але й здійснюють контрнаступальні дії.