Сили оборони відбили 43 атаки російських військ на Донбасі за добу – Генштаб

Російські війська завдали шести ракетних та 62 авіаційних ударів по українських позиціях та цивільних об’єктах, а також здійснили 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 25 квітня.

Основні зусилля російська армія продовжує зосереджувати наступальні зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», – йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку російські війська продовжують фортифікаційне обладнання позицій на деяких ділянках, на Лиманському наступальних дій не фіксували.

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«Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове», – повідомляє командування.

Генштаб фіксує, що російські війська продовжують використовувати медичні заклади на окупованій Луганщині. Зокрема, у місті Хрустальний «окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні», йдеться в зведенні.

Командування звітує про дев’ять ударів по місцях зосередження російського особового складу і військової техніки, а також про три удари по зенітно-ракетних комплексах і збиття 10 безпілотників різних типів.