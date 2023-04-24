Боєць Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Мороз загинув у Донецькій області 16 квітня. А 24 квітня на майдані Незалежності в Києві провели церемонію прощання із військовим: ця традиція з'явилася під час Революції гідності, активним учасником якої він був. Попрощатися з Юрієм прийшли його бойові товариші, близькі та знайомі, а в останню путь загиблого бійця проводжали на колінах. Поховали бійця в смт Борова Київської області.

До лав ЗСУ Юрій Мороз добровільно долучився ще у 2014 році, воював у Донецькій та Луганській областях, брав участь у боях на Світлодарській дузі і демобілізувався у 2015 році. Боєць захоплювався історією України, зокрема Армією УНР та УПА, організовував історичні реконструкції і табори для дітей та молоді, вивчав богослів'я у духовній семінарії.

Як відбулося прощання із Юрієм Морозом – дивіться у репортажі.