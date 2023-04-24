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Учасник Революції гідності і дослідник УПА: у Києві попрощалися із загиблим бійцем ТрО (фоторепортаж)

Боєць Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Мороз загинув у Донецькій області 16 квітня. А 24 квітня на майдані Незалежності в Києві провели церемонію прощання із військовим: ця традиція з'явилася під час Революції гідності, активним учасником якої він був. Попрощатися з Юрієм прийшли його бойові товариші, близькі та знайомі, а в останню путь загиблого бійця проводжали на колінах. Поховали бійця в смт Борова Київської області.

До лав ЗСУ Юрій Мороз добровільно долучився ще у 2014 році, воював у Донецькій та Луганській областях, брав участь у боях на Світлодарській дузі і демобілізувався у 2015 році. Боєць захоплювався історією України, зокрема Армією УНР та УПА, організовував історичні реконструкції і табори для дітей та молоді, вивчав богослів'я у духовній семінарії.

Як відбулося прощання із Юрієм Морозом – дивіться у репортажі.

24 квітня на майдані Незалежності у Києві пройшло прощання з Юрієм Морозом &ndash; молодшим сержантом Сил ТрО ЗСУ, який загинув на Донбасі 16 квітня 2023 року. Юрій Мороз захоплювався історією України та історичними реконструкціями, був учасником &laquo;Мовного майдану&raquo; у 2012 році, а також Революції гідності у 2014 році у лавах 4-ї &laquo;Козацької сотні&raquo; &laquo;Самооборони Майдану. Тоді ж добровільно пішов воювати в зоні проведення АТО
1 24 квітня на майдані Незалежності у Києві пройшло прощання з Юрієм Морозом – молодшим сержантом Сил ТрО ЗСУ, який загинув на Донбасі 16 квітня 2023 року.

Юрій Мороз захоплювався історією України та історичними реконструкціями, був учасником «Мовного майдану» у 2012 році, а також Революції гідності у 2014 році у лавах 4-ї «Козацької сотні» «Самооборони Майдану. Тоді ж добровільно пішов воювати в зоні проведення АТО
З початком повномасштабного вторгнення Росії Юрій Мороз вступив у Територіальну оборону
2 З початком повномасштабного вторгнення Росії Юрій Мороз вступив у Територіальну оборону
Попрощатися з військовим прийшли побратими, близькі та кияни
3 Попрощатися з військовим прийшли побратими, близькі та кияни
Священик проводить панахиду за загиблим Юрієм Морозом
4 Священик проводить панахиду за загиблим Юрієм Морозом
Боєць родом з Київщини, його батько &ndash; краєзнавець та дисидент. Як розповів побратим загиблого військового Андрій Ковальов, Юрій досліджував і захоплювався історією Армії УНР та Української повстанської армії, займався реконструкцією побуту та боїв, брав участь у лекціях та виставках про Армію УНР та УПА, а також цікавився богослов&#39;ям &nbsp;
5 Боєць родом з Київщини, його батько – краєзнавець та дисидент. Як розповів побратим загиблого військового Андрій Ковальов, Юрій досліджував і захоплювався історією Армії УНР та Української повстанської армії, займався реконструкцією побуту та боїв, брав участь у лекціях та виставках про Армію УНР та УПА, а також цікавився богослов'ям
 
У 2014 році Юрій Мороз добровільно вступив до лав ЗСУ і брав участь у боях на Світлодарській дузі. Демобілізувався у 2015 році
6 У 2014 році Юрій Мороз добровільно вступив до лав ЗСУ і брав участь у боях на Світлодарській дузі. Демобілізувався у 2015 році
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На початку повномасштабного вторгнення Юрій Мороз вступив до тероборони. Мав звання молодшого сержанта&nbsp;207-го батальйону 241-ї бригади Сил ТрО ЗСУ&nbsp;
8 На початку повномасштабного вторгнення Юрій Мороз вступив до тероборони. Мав звання молодшого сержанта 207-го батальйону 241-ї бригади Сил ТрО ЗСУ 
Бойові товариші прощаються із побратимом
9 Бойові товариші прощаються із побратимом
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Юрій Мороз загинув 16 квітня, коли цього року православні відзначали Великдень, у селі Васюківка Донецької області
11 Юрій Мороз загинув 16 квітня, коли цього року православні відзначали Великдень, у селі Васюківка Донецької області
В останню путь бійця проводжали на колінах
12 В останню путь бійця проводжали на колінах
Традиція прощання із загиблими військовими на майдані Незалежності в Києві бере свій початок від лютого 2014 року, коли на Майдані прощалися з &laquo;Небесною сотнею
13 Традиція прощання із загиблими військовими на майдані Незалежності в Києві бере свій початок від лютого 2014 року, коли на Майдані прощалися з «Небесною сотнею
Поховали військового на Київщині, в смт Борова
14 Поховали військового на Київщині, в смт Борова
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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