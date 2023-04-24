Маневрують і будують нові оборонні рубежі – Гуменюк про дії військових РФ на окупованій частині Херсонщини

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода розповіла, що роблять російські військові на окупованій частині Херсонщини.

«Вони будують нові рубежі оборони, усвідомлюючи, що вони їм знадобляться. Вони продовжують інженерне облаштування тих рубежів, які в них вже є. І це все відбувається в умовах постійних маневрів підрозділів, оскільки вони усвідомлюють, що ми працюємо, продовжуємо контрбатарейну боротьбу і, звісно, знаходимо місця їхнього базування, намагаємося влучити максимально безпечно для місцевого населення, щоб ураження стосувалося тільки окупаційних військ. Цим і ускладнюється ця робота, що вони продовжують ховатися за місцевими», – заявила Гуменюк.

Вона додала, що окупаційні війська також «очищають» від місцевих смугу на березі Дніпра, проводячи евакуацію, щоб облаштувати там заміновані ділянки і нові укріплення.

Днями в американському Інституті дослідження війни, аналізуючи геодані російських військкорів, заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. У пресцентрі Сил оборони півдня ці дані не стали ані спростовувати, ані підтверджувати.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.