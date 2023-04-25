Пригожин критикує нові військові компанії, пов’язані з урядом Росії – ISW

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин почав «інформаційну операцію з підриву довіри» до інших пов’язаних із російським урядом ПВК – про це йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) від 24 квітня.

ISW вказує на критичні заяви Пригожина, спрямовані на підрозділи «Потік» і «Олександр Невський», які він назвав «міні-ПВК».

За даними Інституту, батальйон «Потік» є одним із трьох добровольчих підрозділів російської державної енергетичної компанії «Газпром» і підпорядковується ПВК «Редут» Міноборони.

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«Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги «Вагнера», і запитав, як вони можуть вести бойові дії, якщо їм бракує належного забезпечення та озброєння. Пригожин також розкритикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що він розглядає ці нові організації як конкурентів «Вагнера», – йдеться в звіті.

Інститут цитує дані «пов’язаних із «Вагнером» джерел», за якими вагнерівці поставили перед «Потоком» завдання захищати певні щойно захоплені позиції, але «Потік» нібито їх залишив і дозволив українським військам відбити цей район. При цьому, ймовірно, найманці цієї ПВК звинуватили керівництво «Газпрому» та «Редут» у поганому забезпеченні.

У відповідь деякі російські «військові блогери» розкритикували «Потік» за ці звинувачення і приписали їхні невдачі статусу добровольців.

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«Заяви військових блогерів і Пригожина вказують на те, що «Вагнер» має повноваження над підприємствами, які належать російському Міноборони, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля», – висновують дослідники.

Раніше в квітні ISW припустив, що Євген Пригожин міг знову завоювати прихильність Володимира Путіна через небажання останнього посилювати мобілізацію та неспроможність російських звичайних військових виконати завдання, поставлені під час зимового наступу на Донбасі.