У Росії заявили про затримання екснайманця «Вагнера», який розповів про вбивства в Україні

У російському Саратові співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії затримали і доправили до Слідчого комітету Азамата Улдарова, який стверджував раніше, що був найманцем ПВК «Вагнер» і став свідком і учасником убивств полонених і цивільних жителів, скоєних під час війни проти України. Про затримання Улдарова повідомив він сам проєкту Гулагу.нет, який раніше і опублікував його розповідь.

При цьому, як розповів Улдаров, біля входу в будівлю Слідчого комітету в Ленінському районі Саратова на нього напали кілька людей, які, за його словами, пов’язані з ПВК і які вдарили його по обличчю і пообіцяли вбити за його свідчення проти засновника «Вагнера» Євгена Пригожина.

Офіційно про затримання Улдарова не повідомляли. Сам він розповів засновнику Гулагу.нет Володимиру Осєчкіну, що слідчі хотіли допитати його про відомі йому злочини. Осєчкін опублікував відео дзвінка Улдарова прямо з будівлі Слідчого комітету.

У середині квітня проєкт Гулагу.нет опублікував відео, в якому двоє чоловіків, які називають себе колишніми російськими в’язнями, що воювали в Україні у складі ПВК «Вагнер» і згодом були помилувані указом президента Росії Володимира Путіна, стверджують, що були свідками і співучасниками численних воєнних злочинів.

Азамата Улдарова й Олексія Савічева Гулагу.нет називає екскомандирами підрозділів ПВК «Вагнер». Обидва розповіли на відео про масові вбивства полонених, у тому числі поранених, а також бійців самого ПВК «Вагнер», які відмовилися воювати, про вбивства цивільних жителів, у тому числі дітей і підлітків, під час штурму Бахмута.

Підтверджень слів осіб, які фігурують в опублікованому Гулагу.нет відео, з інших джерел немає. Український Офіс генпрокурора 17 квітня повідомив, що почав розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни у зв’язку з публікацією.

Євген Пригожин у коментарі, який опублікувала його пресслужба, заявив, що твердження про розстріли дітей і інших цивільних жителів не відповідають дійсності. Також близькі до Пригожину ресурси виступали із заявами, що Осєчкін нібито шантажував Улдарова публікацією відео сексуалізованого насильства над ним із колонії.