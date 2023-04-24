Блінкен висловив «глибоку стурбованість» через діяльність ПВК «Вагнер» у Судані

Держсекретар США Ентоні Блінкен 24 квітня попередив, що російська ПВК «Вагнер» створює ризики для загострення конфлікту у Судані.

«Ми дійсно глибоко стурбовані залученням групи Пригожина, ПВК «Вагнер», в Судані», – сказав Блінкен на пресконференції в Держдепартаменті.

ПВК «Вагнер», за словами Блінкена, своїми діями в Малі, Центральноафриканській Республіці, а також на війні в Україні «просто несе з собою більше смертей і руйнувань».

Сполучені Штати, каже держсекретар США, нині шукають способи, як допомогти громадянам США, які бажають покинути Судан, при цьому вивчаючи шляхи відновлення дипломатичної присутності в країні.

Блінкен не повідомив, скільки громадян США перебувають в Судані, але сказав, що «десятки» висловили зацікавленість виїхати.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, станом на 21 квітня через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 – поранені.

Низка країн евакуювали своїх дипломатів із Судану.

У МЗС України раніше також повідомили про підготовку евакуації українців із Судану.