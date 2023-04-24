У МЗС повідомили про підготовку евакуації українців із Судану

Міністерство закордонних справ України повідомило, що працює над евакуацією українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані.

«МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути і безпекові аспекти. Підтримуємо також зв’язок із міжнародними партнерами», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Деталей він не навів, заявивши, що зможе їх надати, як тільки це буде безпечно для громадян.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, станом на 21 квітня через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 – поранені.

Низка країн евакуювали своїх дипломатів із Судану.