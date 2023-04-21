ВООЗ повідомила про понад 400 вбитих, 3500 поранених під час бойових дій у Судані

413 людей загинули і 3551 – зазнали поранення під час бойових дій у Судані, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я 21 квітня. Дані навела речниця ВООЗ Марґарет Гарріс журналістам на брифінгу в Женеві.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ додав, що серед загиблих – щонайменше дев’ять дітей, ще понад пів сотні дітей – поранені.

ВООЗ повідомила, що зафіксувала 11 нападів на медичні установи в країні й закликала припинити такі атаки.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.