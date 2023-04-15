Збройні сутички в Судані: щонайменше три людини загинули, десятки поранених

Внаслідок сутичок між армією та Силами швидкого реагування (SRF) у Судані в суботу, 15 квітня, загинуло щонайменше троє людей, повідомляє AP.

За інформацією профспілки лікарів, під час сьогоднішніх зіткнень у столиці країни Хартумі загинули щонайменше троє мирних мешканців, десятки поранених.

«Жорстокі бої спалахнули в суботу в столиці Судану між військовими та потужними воєнізованими силами країни, що викликало побоювання щодо ширшого конфлікту в охопленій хаосом країні», – зазначає видання АP.

ВВС пише, що кореспондента BBC News Arabic’s у Хартумі Мохамеда Османа побив суданський солдат. Військові зупинили машину журналіста в місті Омдурман, потім військові відвезли його у штаб армії. Під час пояснення одному з офіцерів причини перебування на вулицях міста один з солдатів вдарив журналіста ззаду по голові, зазначають ЗМІ.

У суботу, 15 квітня, в столиці Судану Хартумі було чути стрілянину та постріли після кількох днів напруженості між армією країни та Силами швидкого реагування (RSF). У RSF, якими командує віцепрезидент Військової ради генерал Мохамед Хамдан Дагало, кажуть, що взяли під контроль аеропорт і президентський палац.

Під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. Відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).