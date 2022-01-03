США закликають до цивільного правління в Судані після відставки голови уряду

Сполучені Штати закликають суданських лідерів «забезпечити продовження цивільного правління» та припинити насильство проти демонстрантів на тлі політичної невизначеності після відставки прем’єр-міністра Абдалли Хамдука. Будь-які нові призначення повинні відповідати угоді 2019 року про розподіл влади між цивільними та військовими, заявив Державний департамент США 3 січня, через кілька годин після того, як Хамдук оголосив про свою відставку.

Голова уряду сказав, що країна перебуває на «небезпечному поворотному моменті, який загрожує всьому її виживанню». Він додав, що його відставка дасть можливість іншій людині очолити Судан і завершити перехід до «цивільної, демократичної країни».

Хамдук не назвав імені свого наступника.

Раніше тисячі людей вийшли на вулиці столиці Хартума та міста Омдурман, закликаючи військових залишити політику і повернутися до цивільного правління. За даними продемократичного Центрального комітету лікарів Судану, військові влаштували черговий насильницький розгін, у результаті якого двоє людей загинули. Понад 50 людей були вбиті під час протестів після того, як захоплення влади військовими в жовтні зірвало перехід країни до демократичного правління.

Після того, як у 2019 році народне повстання призвело до повалення довгострокового авторитарного президента Судану Омара аль-Башира, цивільні та військові лідери уклали угоду про розподіл влади. Але військові влаштували переворот 25 жовтня і спочатку помістили Хамдука під домашній арешт.

Згідно з угодою, досягнутою з Хамдуком наступного місяця, прем’єр-міністр мав очолити кабінет технократів до проведення виборів. Але було незрозуміло, яку владу матиме новий цивільний уряд, і протестувальники заявили, що не довіряють армії.

Лідер перевороту генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявив, що армія діяла, щоб запобігти громадянській війні. Генерал каже, що Судан залишається відданим переходу до цивільного правління, а вибори заплановані на наступний рік.