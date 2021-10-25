У Судані після ймовірного перевороту оголосили надзвичайний стан

Високопоставлений військовий Судану генерал Абдель-Фаттах Бурхан 25 жовтня оголосив надзвичайний стан у країні через кілька годин після того, як сили безпеки затримали прем’єр-міністра та кількох інших цивільних урядовців під час очевидного військового перевороту.

У телевізійному зверненні Бурхан заявив, що розпустив Суверенну раду – цивільно-військовий правлячий орган і перехідний уряд виконувача обов’язків прем’єр-міністра Абдалли Хамдока.

Міністерство інформації раніше повідомляло, що більшість цивільних членів Суверенної ради та кілька членів перехідного уряду були затримані. Їх відвезли у невстановлене місце.

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Військові та воєнізовані сили розгорнуті по всій столиці Хартуму та сусідньому з ним, другому за величиною місту Омдурман на тлі повідомлень про перебої з інтернетом.

Після новин про ці події продемократична Асоціація суданських професіоналів – парасолькове об’єднання профспілок – закликала громадян вийти на вулиці, щоб «протистояти» будь-якому військовому перевороту.

Тисячі продемократичних демонстрантів з національними прапорами вийшли на вулиці, перекриваючи дороги та підпалюючи шини на вулицях столиці. Повідомлялося про постріли та поранення.

Судан був на нестабільному шляху до демократії з того часу, як народні протести на чолі з Асоціацією суданських професіоналів призвели до усунення військовими автократа Омара аль-Башира в 2019 році.

Військовий переворот стався менше ніж за місяць до того, як очікувалося, що Бурхан передасть керівництво правлячою Суверенною радою цивільному уряду.

Сполучені Штати, Європейський Союз та Африканський Союз висловили стурбованість ймовірним переворотом і закликали до переговорів між військовим і цивільним керівництвом.

У вересні влада Судану заявляла про невдалу спробу повалити тимчасову адміністрацію з боку військових.