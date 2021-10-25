Більшість міністрів і цивільних осіб в уряді Судану заарештовані – міністерство

Кілька членів уряду Судану були затримані на тлі повідомлень про військовий переворот. Військові вранці 25 жовтня затримали цивільних членів перехідного правлячого органу Судану і декількох членів перехідного уряду, повідомило міністерство інформації країни.

Зазначається, що їх забрали у «невстановлене місце».

Серед затриманих – прем’єр-міністр Абдалла Хамдок і ще принаймні чотири міністри.

Військові наразі не коментували ці повідомлення.

За інформацією агентства Reutets, у столиці Судану Хартумі розгорнуті військові та воєнізовані сили, пересування цивільних осіб обмежили після того, як протестувальники з національними прапорами почали палити шини у різних районах міста.

Телеканал Al-Arabiya повідомив, що аеропорт Хартума закрили, міжнародні рейси припинили.

Колишній президент і диктатор Судану Омар аль-Башир був скинутий в результаті військового перевороту в 2019 році. Після сутичок між прихильниками цивільеого уряду та військовими, які призвели до загибелі десятків людей, сторони підписали угоду про розподіл влади.

21 жовтня влада Судану заявила про невдалу спробу повалити тимчасову адміністрацію з боку військових. За повідомленнями, заколотники з числа військових намагалися взяти під контроль частину урядових будівель, а також медійні редакції.

23 жовтня спеціальний посланник США Джеффрі Фелтман відвідав країну і зустрівся з військовими і цивільними лідерами в Хартумі, щоб спробувати зблизити сторони.

Нинішній уряд, який прагне зміцнення зв’язків зі Сполученими Штатами і Заходом після майже трьох десятиліть міжнародної ізоляції, стикається з величезними проблемами в області економіки і безпеки, які загрожують зірвати його перехідний період.