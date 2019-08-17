Судан: армія та опозиція підписали угоду про розподіл влади

Суданська військова верхівка та опозиція країни підписали фінальний варіант угоди про розподіл влади. Церемонія відбулася 17 серпня в столиці країни Хартумі.

На церемонії підписання були присутні представники регіонів країни та перші особи інших країн, в тому числі прем’єр-міністр Ефіопії та президент Південного Судану, який відділився від Судану в 2011 році.

Угода передбачає процес переходу до цивільного управління після військового перевороту, який усунув від влади президента Омара аль-Башира в квітні 2019 року після місяців протесту.

Згідно з документом, до виборів країною керуватиме незалежна рада, яка складається з шести цивільних та п’яти військових генералів. Представники цивільного сектору планують призначити прем’єр-міністра наступного тижня.

Військові домовилися з опозицією про укладення угоди 4 липня. Сторони конфлікту намагалися дійти згоди з кінця квітня, коли армія усунула від влади президента Омара аль-Башира, який правив країною понад 30 років.

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Сторони також домовилися розслідувати злочини проти протестувальників.

Після повалення президента Омара аль-Башира опозиція намагалася домовитися про розподіл влади з військовими. 3 червня в Хартумі солдати відкрили вогонь по протестувальниках біля будівлі Міністерства оборони Судану. Демонстранти вимагали передачі влади цивільному уряду. Загинули десятки людей.

Владна Суданська перехідна військова рада обіцяє повернути країну до цивільного правління після перехідного періоду. Опозиційні сили заявляли, що часові рамки занадто довгі і вимагали негайного переходу до демократичного уряду і цивільного контролю.

Башир керував Суданом з 1989 року перед тим, як у квітні його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.