У Судані після повалення президента продовжились акції протесту

Тисячі людей провели сидячий страйк біля військового штабу в столиці Судану Хартумі упродовж ночі, і продовжують залишатися на вулицях, попри комендантську годину, запроваджену військовими після арешту президента Омара аль-Башира.

Напередодні влада в Судані перейшла в руки військових, 75-річний президент Омар аль-Башир, який правив країною майже 30 років, заарештований на тлі 4-місячних демонстрацій проти його правління.

У Міноборони Суданану заявили про початок дворічного періоду військового правління, після якого відбудуться президентські вибори. Тепер Суданом керуватиме військова рада, а аль-Башира розмістили «у безпечному місці», повідомив міністр оборони Судану Авад Ібн Ауф.

Заворушення в Судані почалися в грудні – спочатку як протести проти падіння рівня життя на тлі запроваджених проти Судану міжнародних санкцій. Згодом демонстранти почали висувати вимоги про відставку президента аль-Башира.

Омар аль-Башир прийшов до влади в 1989 році в результаті військового перевороту. Він – єдиний в світі чинний глава держави, на якого виданий міжнародний ордер на арешт. Міжнародний кримінальний суд підозрює його в геноциді в провінції Судану Дарфурі.

У січні британська газета The Times повідомляла, що в розгоні протестів у Хартумі можуть брати участь найманці з Росії. Пізніше російський МЗС підтвердив присутність в країні російських фахівців.