У Судані усунули від влади президента через 30 років правління – ЗМІ

Президент Судану Омар аль-Башир був змушений піти у відставку під тиском військових. Про це повідомляють західні агенції новин із посиланням на джерела в суданському уряді.

Офіційного оголошення щодо перевороту наразі не було.

За повідомленнями, на даний час тривають консультації про створення перехідного уряду. Про те, де зараз перебуває аль-Башир, а також подробиці його усунення наразі невідомі.

Тим часом, Служба національної розвідки і безпеки Судану оголосила про звільнення всіх політв’язнів, але не уточнила, коли саме вони будуть звільнені.

Раніше військові пообіцяли зробити офіційну заяву через телебачення і радіо країни.

У Судані вже кілька місяців тривають виступи проти влади президента Омара аль-Башира, який править у країні вже 30 років. На вихідних біля президентського палацу почалася безстрокова демонстрація з вимогою відставки президента.

9 квітня під час спроби розгону демонстрації загинули щонайменше 11 людей, в тому числі шестеро військових, які намагалися захистити протестувальників від спецслужб.

Заворушення в Судані почалися в грудні – спочатку як протести проти падіння рівня життя на тлі запроваджених проти Судану міжнародних санкцій. Згодом демонстранти почали висувати вимоги про відставку президента аль-Башира.

Омар аль-Башир прийшов до влади в 1989 році в результаті військового перевороту. Він – єдиний в світі чинний глава держави, на якого виданий міжнародний ордер на арешт. Міжнародний кримінальний суд підозрює його в геноциді в провінції Судану Дарфурі.

У січні британська газета The Times повідомляла, що в розгоні протестів у Хартумі можуть брати участь найманці з Росії. Пізніше російський МЗС підтвердив присутність в країні російських фахівців.