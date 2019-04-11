У Судані скинули президента, владу захопили військові

Влада в Судані перейшла в руки військових, президент Омар аль-Башир заарештований, оголосив в ефірі національного телебачення міністр оборони Судану Авад Ібн Ауф.

Виступаючи на державному телебаченні, міністр заявив, що аль-Башир, який правив країною 30 років, перебуває «у безпечному місці».

Заява з’явилася після чотирьох місяців антипрезидентських виступів.

У столиці Судану, Хартумі, 11 квітня зібралися десятки тисяч людей і вигукували «режим впав».

За повідомленнями, військові захопили ключові пости в місті і провели обшуки в «Ісламському русі» аль-Башира, пов’язаному зі владною партією.

Тим часом, Служба національної розвідки і безпеки Судану оголосила про звільнення всіх політв’язнів, але не уточнила, коли саме вони будуть звільнені.

У Судані вже кілька місяців тривають виступи проти влади президента Омара аль-Башира, який править у країні вже 30 років. На вихідних біля президентського палацу почалася безстрокова демонстрація з вимогою відставки президента.

9 квітня під час спроби розгону демонстрації загинули щонайменше 11 людей, в тому числі шестеро військових, які, ймовірно, намагалися захистити протестувальників від спецслужб.

Заворушення в Судані почалися в грудні – спочатку як протести проти падіння рівня життя на тлі запроваджених проти Судану міжнародних санкцій. Згодом демонстранти почали висувати вимоги про відставку президента аль-Башира.

Омар аль-Башир прийшов до влади в 1989 році в результаті військового перевороту. Він – єдиний в світі чинний глава держави, на якого виданий міжнародний ордер на арешт. Міжнародний кримінальний суд підозрює його в геноциді в провінції Судану Дарфурі.

У січні британська газета The Times повідомляла, що в розгоні протестів у Хартумі можуть брати участь найманці з Росії. Пізніше російський МЗС підтвердив присутність в країні російських фахівців.