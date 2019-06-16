Омар аль-Башир постане в Судані перед судом за звинуваченнями в корупції

Усунутий лідер Судану Омар аль-Башир постане перед судом наступного тижня, повідомили прокурори 15 червня. Ексдиктатора обвинувачують у корупції та незаконному зберіганні іноземної валюти.

Оголошення про початок процесу над аль-Баширом зроблене через два місяці після того, як військові повалили його режим після масових вуличних протестів проти його майже 30-річного автократичного правління.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, голова військової влади Судану, у квітні повідомляв, що з резиденції аль-Башира була вилучена готівка в трьох валютах на суму понад 113 мільйонів доларів.

Владна Суданська перехідна військова рада (ТМС) обіцяє повернути країну до цивільного правління після перехідного періоду тривалістю два роки. Опозиційні сили заявили, що часові рамки занадто довгі і вимагають негайного переходу до демократичного уряду та цивільного контролю.