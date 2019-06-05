Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Червень 2019, Київ 11:10
Новини | Міжнародні

У Судані під час протестів загинули 60 людей

Як зазначили у Союзі лікарів Судану, точну кількість загиблих наразі складно визначити

Дивитись коментарі

Кількість жертв розгону табору протестувальників в столиці Судану зросла до щонайменше 60. Про це заявляють місцеві медики.

Раніше повідомляли про 35 жертв.

Як зазначили у Союзі лікарів Судану, точну кількість загиблих наразі складно визначити, бо суданські силовики блокують лікарні.

/**/ /**/ /**/ SUDAN -- Sudanese demonstrators march with national flags as they gather during a rally demanding a civilian body to lead the transition to democracy, outside the army headquarters in the Sudanese capital Khartoum on Saturday, April 13, 2019.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Протести в Судані: військові хочуть провести вибори, опозиція проти

3 червня співробітники спецслужб напали на табір протестувальників біля будівлі Міністерства оборони у столиці країни Хартумі. Після спалаху насильства Перехідна військова рада скасувала всі домовленості з головним опозиційним альянсом – Декларацією сил свободи і змін.

Перехідна військова рада керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні 2019 року.

Башир керував Суданом з 1989 року, перш ніж його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG