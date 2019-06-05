У Судані під час протестів загинули 60 людей

Кількість жертв розгону табору протестувальників в столиці Судану зросла до щонайменше 60. Про це заявляють місцеві медики.

Раніше повідомляли про 35 жертв.

Як зазначили у Союзі лікарів Судану, точну кількість загиблих наразі складно визначити, бо суданські силовики блокують лікарні.

3 червня співробітники спецслужб напали на табір протестувальників біля будівлі Міністерства оборони у столиці країни Хартумі. Після спалаху насильства Перехідна військова рада скасувала всі домовленості з головним опозиційним альянсом – Декларацією сил свободи і змін.

Перехідна військова рада керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні 2019 року.

Башир керував Суданом з 1989 року, перш ніж його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.