Протести в Судані: опозиція заявляє про дев’ятьох вбитих

Принаймні дев’ятеро людей загинули, ще кілька отримали поранення внаслідок стрілянини, яку відкрили по сидячому протесту в столиці Судану Хартумі співробітники спецслужб. Про це повідомляє опозиційна група Асоціація фахівців Судану 3 травня.

«Протестувальники… стали жертвою кривавої різанини, якою влада намагалася розігнати сидячий протест. У хід пішли бойові кулі та надмірне застосування сили», – заявляє АФС.

Попри напад, протестувальники продовжили масову акцію сидячого протесту біля військового штабу в Хартумі.

Посольство Сполучених Штатів у Хартумі закликало припинити напади на протестувальників.

«Атаки суданських безпекових служб на учасників протесту – це неправильно і мусить припинитися. Відповідальність лежить на Перехідній військовій раді», – заявляють у посольстві, маючи на увазі орган, який керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні 2019 року.

Башир керував Суданом з 1989 року, перш ніж його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.