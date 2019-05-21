В Індонезії оголосили результати виборів президента, що відбулися місяць тому

Президент Індонезії Джоко Відодо переобраний на новий термін на виборах, що відбулися в країні минулого місяця.

Як повідомила 21 травня виборча комісія Індонезії, за Відодо проголосували 55,5% виборців, і він переміг свого суперника екс-генерала Прабово Субіанто.

Виборча комісія мала оголосити результати виборів 22 травня. Але через побоювання протестів і вуличних демонстрацій у відповідь на результати, їх вирішили оприлюднити раніше майже без попередження.

Вибори відбулися 17 квітня.

Субіанто раніше заявляв, що оскаржить результати виборів, якщо переможе Відодо. За його словами, на голосуванні були масові порушення. Субіанто також спрогнозував масові протести.

Ситуація в країні також загострилася після того, як 17 травня поліція повідомила про арешт десятків підозрюваних у тероризмі.

За даними поліції, затримані мали зв’язки з екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Їх підозрюють у плануванні вибухів на демонстраціях під час оголошення результатів виборців.

Експерти називали вибори в Індонезії наймасштабнішим одноденним голосуванням у світі. У країні працювало 800 тисяч виборчих дільниць, на яких працювало близько шести мільйонів людей.

Цього року вперше вибори президента і парламенту в Індонезії відбувалися в один день.

В Індонезії проживає 263 мільйони людей, з них близько 229 мільйонів мусульман. Близько 193 мільйонів людей, у тому числі 80 мільйонів народжених після 1980 року, мають право голосу.