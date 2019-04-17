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17 Квітень 2019, Київ 15:34
Новини | Міжнародні

Чинний президент перемагає на виборах в Індонезії – попередні дані

За попередніми неофіційними даними, Джоко Відодо (на фото) випереджає свого суперника екс-генерала Прабово Субіанто на 10%

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На президентських виборах в Індонезії, що відбувалися 17 квітня одночасно з парламентськими, перемагає чинний президент Джоко Відодо, свідчать попередні неофіційні результати.

Згідно з цими даними, Джоко Відодо випереджає свого суперника екс-генерала Прабово Субіанто на 10%.

Офіційних результатів виборів очікують не раніше ніж у кінці травня.

Експерти називають ці вибори наймасштабнішим одноденним голосуванням у світі. У країні відкрито 800 тисяч виборчих дільниць, на яких працює близько шести мільйонів людей.

Цього року вперше вибори президента і парламенту в Індонезії відбуваються в один день.

Шістнадцять політичних партій висунули 250 тисяч кандидатів, які претендують на понад 20 тисяч місць у національних, провінційних і муніципальних зборах.

В Індонезії проживає 263 мільйони людей, з них близько 229 мільйонів мусульман. Близько 193 мільйонів людей, у тому числі 80 мільйонів народжених після 1980 року, мають право голосу.

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