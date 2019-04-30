318 людей, які підраховували голоси на виборах в Індонезії, померли від перевтоми. Понад 2 тисячі потрапили до лікарень. Це одноденне голосування стало наймасштабнішим в історії – і цифри вражають. Брати участь могли 193 мільйони осіб – на дільниці прийшли 80 відсотків із них. Кожен мав заповнити 5 бюлетенів – обирали і президента, і депутатів парламенту, і регіональну владу. А рахують документи вручну. Підсумки підбиватимуть іще майже місяць – остаточні результати озвучать 22 травня. Обидва кандидати в президенти – і чинний лідер Джоко Відодо, і його конкурент, генерал-лейтенант у відставці Прабово Субіанто – вже оголосили про свою перемогу. (Відео Reuters)