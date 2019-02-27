Індонезія: близько 45 людей опинилися під землею після обвалу на нелегальній копальні золота

В Індонезії на острові Сулавесі після обвалу на нелегальній копальні золота під землею опинилися близько 45 людей. Про це повідомляє місцева влада.

За офіційними даними, щонайменше одна людина загинула. Йде рятувальна операція.

Рятувальники повідомляють, що чули голоси людей під завалами, тому дійшли висновку, що багато з них вижили.

Як зазначає агентство Reuters, влада заборонила дрібне золотодобування, однак регіональні очі часто закривають на це очі. Нерегульоване добування часто призводить до трагічних випадків.