Чехи учетверте вийшли на масові протести проти прем’єра й міністра юстиції

На центральній площі Праги 21 травня зібралися десятки тисяч протестувальників із вимогою відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку пов’язують із нинішнім прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем і корупційним скандалом, до якого він причетний.

Приводом для демонстрації вчергове став намір міністра юстиції Марії Бенешової провести реформу прокуратури і скасувати посаду генерального прокурора, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Саме генеральний прокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи проти прем’єр-міністра.

Окрім вимог про відставку міністра юстиції, протестувальники закликали прем’єр-міністра Бабіша взяти участь у теледебатах, щоб виступити з офіційною позицією. У разі невиконання вимог протестувальники планують повторення протестів у наступні два тижні. Через тиждень плануються інші акції в регіонах Чехії, а через два знову у столиці країни.

Люди із родинами і дітьми прийшли із прапорами Чехії та Євросоюзу. Багато хто тримав у руках плакати «Бабіш-брехун», «Justice» та «У відставку».

Саме Бабіш призначив Марію Бенешову новим міністром юстиції. Вона є радником чинного президента Чехії Мілоша Земана, також її називають наближеною до прем’єра людиною.

Напередодні по всьому місті поширювали листівки із закликами вийти на протести і «не сидіти вдома».

Громадськість побоюється, що міністр Бенешова може сприяти закриттю кримінальних справ проти Андрея Бабіша, адже однією з перших її заяв був про намір ліквідувати інститут Генеральної прокуратури.

У прокуратурі Чехії відкрите кримінальне провадження проти Бабіша за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, а саме присвоєнні коштів Євросоюзу.

Протестувальники побоюються, що новопризначена Марія Бенешова може вплинути на хід слідства справи проти Бабіша.

«Ми хочемо відставки Бабіша, тому що він паразитує на нашій свободі. Він колишній службовець Державної служби безпеки Чехословаччини (радянське КДБ). Таким людям нічого робити в нашій політиці», – сказав один із мітингувальників.

Це четверта нещодавня масова акція протестів проти кадрових дій голови уряду Чехії. Востаннє масові акції протесту проти Бабіша проходили у листопаді 2018 року. Тоді протестувальники вимагали відправити прем’єра у відставку через поїздку його сина до окупованого Криму.

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У квітні 2019 року призначення Бенешової спричинило нові масові демонстрації по всій країні.

Андрей Бабіш прийшов до влади на чолі партії ANO, очоливши чеський уряд у 2017 році. За оцінкою «Форбс», він є другою найбагатшою людиною Чехії зі статками у 3,7 мільярди доларів. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів про відставку Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрей Бабіш-молодший незаконно відвідував анексований Росією Крим.