«Син у Криму і все в диму» – рейтинг чеського прем’єра Бабіша росте, попри скандал

Чеські актори і музиканти не залишають у спокої справу Андрея Бабіша-молодшого, сина прем’єр-міністра Чехії, який загадково зник у час розслідування справи про махінації з європейськими дотаціями, в якій звинувачували його батька. Як пише чеське інтернет-видання Forum 24, справу «Лелечиного гнізда», до якої був причетний і син прем’єра Бабіша, оскільки за документами, він був співвласником фірми, що отримала дотації, не вдається «замести під килим». Відразу дві сатиричні пісні нагадують чехам про те, як батько називає свого сина «шизофреніком», свідченням якого, за словами Бабіша-старшого, не можна вірити.

Чеський гурт OКno, що складається з молодих музикантів і акторів театру «Гуска на мотузці» з міста Брно склав пісню Na (k)rýmu – В (К)риму, в якій автори жартують з прем’єра уряду Чехії Андрея Бабіша.

Вони обігрують назву Криму, що римується в чеській мові з нежиттю та натякають на курортну славу півострова в радянські часи, згадують про те, що Бабіш-молодший знайшов собі в Криму дівчину, його швейцарське громадянство та обігрують фотографії Бабіша-молодшого з морозивом і шиншилами, і не забувають про справу «Лелечине гніздо» та згадують і про людину, яку Бабіш-батько називає охоронцем та асистентом сина, а син – своїм викрадачем, росіянина Петра Протопопова, який возив Андрея Бабіша до Криму.

Таточку, я б хотів жити в Криму

Я б там вилікувався з нежиті.

Таточку, говорю тобі без витівок,

Що можливо я там би знайшов собі дівчину.

Таточку, я б хотів жити в Криму

Там чудове морозиво.

І діти люблять його

За присмак швейцарського шоколаду.

А я тобі кажу,

Що хотів би туди поїхати,

До тиші півострова

З якого лунає пісня попова

Протопопова…

Немов би там дорога веде через поле,

Тому поїдемо туди на велосипеді.

Якщо ж я буду мовчати, тоді скоро

Побачу «золоте поросятко» (символ збагачення).

Таточку, я б хотів жити в Криму,

Я б там вилікувався від ангіни.

І не було б жодних турбот,

А по моїй спині лазили б шиншили.

Таточку, я б хотів жити в Криму,

Я б кожного дня готував сніданок.

Ми б разом палили водяну люльку,

А ти б мені казав: «слухняний синочку».

Таточку, коли вже ми будемо жити в Криму

У нас там буде камін на зиму.

А на димар прилітатимуть лелеки

І зведуть на ньому лелечине гніздо.

Але ж я не хотів іти в політику!

Це ж ви мене обрали!

А через те тобі говорю,

Що хотів би туди поїхати,

До тиші півострова

З якого лунає пісня попова

Протопопова…

Другу пісню склали популярні модератори Мілош Покорни та Роман Ондрачек, які створили дует Těžkej Pokondr, або ж «Важкий Покондр» за початковими складами своїх прізвищ та за аналогією з важким роком. Вони використали всесвітньо відому мелодію групи Faith No More, а в тексті їхньої мініатюри так само висміюється «абсурдне викрадення» сина чеського прем’єра.

Як пише Forum 24, «абсурдність всієї цієї ситуації є настільки нереальна, що змусила відреагувати багатьох митців». Покорни та Ондрачек, як пише видання, намагалися уникати політики в своїй творчості. Бо останнього разу, коли вони висловлювали ім’я Андрея Бабіша, вони втратили роботу на радіостанції Frekvencе 1. Там тоді обговорювалася книжка Ярослава Кменти «Босс Бабіш».

Але тепер, як пише видання, жодне радіо з позиції працедавця не може диктувати модераторам, про що вони можуть висловлюватися. Та навряд чи Rádiо Impuls вирішить дати в ефір композицію Schízy. А тим часом композиція, яку вони виставили на YouTube, зібрала за п’ять днів понад 120 тисяч переглядів.

Батяня каже, це – шизофренія

Я ж від того просто фігію

Я ж літав надзвуковим літаком

Тепер маю нерви збиті клубком

Ну і гі*но…

Так це я поїхав мізками

Через тих лелек із гніздами

Він божиться, що я не в собі

Через его своє далебі

А тепер я дійсно у д*пі

І ковтаю таблеточок купу

І страшно мені

Хочу спокою – ні

От же ж ку*ва…

Каже, з глузду я з’їхав

А раніше й не пчихав

Він каже – я псих

Я в Швейцарію втік

І там плачу…

Бабіш: Не піду у відставку ніколи!

А тим часом, як повідомляє iDnes, соціологи говорять, що виборці, попри скандал навколо родини Андрея Бабіша, лише сильніше згуртувалися навколо нього. Підтримка його руху ANO тільки зросла після скандалу. Вона збільшилася у порівнянні з жовтнем на понад 2%, а в порівнянні з часом минулорічних виборів зросла на понад 6%.

Згідно з дослідженням агентства STEM, вона могла б тепер виграти вибори, набравши понад 35% голосів. На другому місці була б «Партія піратів», яких підтримує 13% виборців.