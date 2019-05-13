Протестувальники в Празі вимагають відставки міністра юстиції через прем’єр-міністра Бабіша

У Празі на Староміські площі 13 травня відбувся черговий мітинг через корупційний скандал, який пов’язують із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Цього разу приводом для демонстрації став намір міністра юстиції Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду Генерального прокурора.

Саме Генеральний прокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо прем’єр-міністра.

Головна вимога демонстрантів – відставка міністра юстиції Марії Бенешової. В разі, якщо влада не виконає вимогу, організатори обіцяють 21 травня заповнити найбільшу площу чеської столиці – Вацлавську.

У квітні 2019 року призначення Бенешової спричинило масові демонстрації по всій країні – протестувальники побоювалися, що нова міністр юстиції закриє кримінальне провадження проти чинного голови уряду Андрея Бабіша.

Андрей Бабіш прийшов до влади на чолі партії ANO, очоливши чеський уряд у 2017 році. За оцінкою «Форбс», він є другою найбагатшою людиною Чехії зі статками у 3,7 мільярди доларів. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів про відставку Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрей Бабіш-молодший незаконно відвідував анексований Росією Крим.