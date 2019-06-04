Тисячі пражан п’ятий тиждень поспіль вимагають відставки премер-міністра Чехії – відео

Десятки тисяч людей вийшли 4 червня вп’яте на центральну площу Праги, вимагаючи відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яка, як зазначають вони, намагалася завадити кримінальному розслідуванню щодо корупційних схем, пов’язаних із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. У прокуратурі Чехії відкрите кримінальне провадження проти Бабіша за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, а саме присвоєнні коштів Євросоюзу. Сам Бабіш не погоджується з такими звинуваченнями, заперечує їх, відкидаючи претензії ЄС.