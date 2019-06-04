У Празі вимагали відставки прем’єр-міністра та міністра юстиції

Десятки тисяч людей вийшли 4 червня вп’яте на центральну площу Праги, вимагаючи відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яка намагалася завадити кримінальному розслідуванню щодо корупційних схем, пов’язаних із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

П’ятий тиждень поспіль громадяни Чехії влаштовують масштабні демонстрації по всій країні через міністра юстиції, яка хоче провести реформу прокуратури і скасувати посаду генерального прокурора, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Саме генеральний прокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи проти прем’єр-міністра у справі так званого «Лелечиного гнізда».

За підрахунками організаторів, на центральній вулиці міста зібралися понад 120 тисяч людей. Протестувальники вигукували «Ми вже тут», «Ганьба» та «У відставку». Деякі із демонстрантів роздавали плакати із словами «Андрею, нас не підкупити».

«Оскільки жодна з наших вимог не була почута, Марія Бенешова доcі залишається міністром, а прем’єр-міністр відмовився публічно захищати свої суперечливі кроки в теледебатах, ми оголошуємо наступну демонстрацію. Досить вже», – зазначили організатори офіційного заходу на сторінці у Facebook.

За безпекою протестувальників стежили десятки поліцейських.

Після демонстрацій, які відбулися минулого тижня в регіонах Чехії, організатори очікують, що акція протестів 4 червня стане найбільшою з 1989 року, коли в результаті вуличних акцій протестів, що відбулися в період з 17 листопада до 29 грудня у Празі, розпочалася так звана Оксамитова революція.

У разі невиконання вимог чеської громадськості, організатори закликали протестувальників знову вийти на вулиці, в суботу, 23 червня, з метою об’єднати «цілу країну».

Демонстрації за відставку новопризначеної міністра юстиції Марії Бенешової тривають з кінця травня. Минулого тижня у більшості регіонів Чехії пройшли протести, у який взяли участь десятки тисяч людей.

Андрей Бабіш прийшов до влади на чолі партії ANO, очоливши чеський уряд у 2017 році. За оцінкою «Форбс», він є другою найбагатшою людиною в Чехії зі статками у 3,7 мільярда доларів. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів про відставку Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрей Бабіш-молодший незаконно відвідував анексований Росією Крим.