Пам’ять жертв сталінських репресій вшанували у Празі

Чеська громадська організація Bez komunistů.cz («Без комуністів») 10 травня на празькому Ольшанському цвинтарі вшанувала пам’ять українців, росіян, білорусів, яких у перші травневі дні Перемоги у Другій світовій війні арештував і вислав до ГУЛАГу радянський НКВС.

Вже 13 травня 1945 року був арештований і на 10 років висланий до Сибіру український архітектор Артемій Корнійчук, 14 травня – відомий громадський діяч родом з Гуцульщини Степан Клочурак, жертвами радянського репресивного режиму стали також поет і літературознавець Володимир Бірчак, письменник Григорій Омельченко, загалом сотні активних і талановитих людей.

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Серед перших арештованих був і посол УНР в Чехословаччині, поет і перекладач Максим Славінський, який до ГУЛАГу не дожив, помер від катувань у київській Лук’янівській тюрмі. В особовій справи про його смерть лише коротко зазначено: «23 листопада 1945 року помер від розриву серця». Місце поховання невідоме, на Ольшанському цвинтарі є його символічна могила – in memoriam.

Члени організації «Без комуністів», в тому числі її голова Петр Марек, як і щороку в перші травневі дні, за програмою акції «Вони були першими» відвідують могили тих, кому пощастило повернутись до Праги, і тих, чий шлях обірвався в ГУЛАГУ. Місце і час загибелі більшості з них невідомі.