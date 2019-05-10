Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Травень 2019, Київ 17:10
Новини | Суспільство

Пам’ять жертв сталінських репресій вшанували у Празі

Місце поховання Максима Славінського невідоме, на Ольшанському цвинтарі встановили його символічну могилу

Дивитись коментарі

Чеська громадська організація Bez komunistů.cz («Без комуністів») 10 травня на празькому Ольшанському цвинтарі вшанувала пам’ять українців, росіян, білорусів, яких у перші травневі дні Перемоги у Другій світовій війні арештував і вислав до ГУЛАГу радянський НКВС.

Вже 13 травня 1945 року був арештований і на 10 років висланий до Сибіру український архітектор Артемій Корнійчук, 14 травня – відомий громадський діяч родом з Гуцульщини Степан Клочурак, жертвами радянського репресивного режиму стали також поет і літературознавець Володимир Бірчак, письменник Григорій Омельченко, загалом сотні активних і талановитих людей.

Читайте також: Вони зламали ГУЛАГ: як українці знищили радянську репресивну машину

Серед перших арештованих був і посол УНР в Чехословаччині, поет і перекладач Максим Славінський, який до ГУЛАГу не дожив, помер від катувань у київській Лук’янівській тюрмі. В особовій справи про його смерть лише коротко зазначено: «23 листопада 1945 року помер від розриву серця». Місце поховання невідоме, на Ольшанському цвинтарі є його символічна могила – in memoriam.

Члени організації «Без комуністів», в тому числі її голова Петр Марек, як і щороку в перші травневі дні, за програмою акції «Вони були першими» відвідують могили тих, кому пощастило повернутись до Праги, і тих, чий шлях обірвався в ГУЛАГУ. Місце і час загибелі більшості з них невідомі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG