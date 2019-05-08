«Тріумф людини»: виставку про українців, які перемогли ГУЛАГ, відкрили у Києві

У Києві до Дня завершення Другої світової війни у Європі відкрили виставку «Тріумф людини. Мешканці України, які перемогли ГУЛАГ», передає корпеспондент Радіо Свобода.

Виставка розповідає про українців, яких свого часу кинули в радянські концтабори, але вони не лише не перетворились на «будівників комунізму», а й, зберігши гідність, за допомогою повстань – Норильського, Кенгірського й Воркутинського, – змогли розвалити цю систему.

«Українці складали понад половину в’язнів ГУЛАГу в 1953 році. Проте комуністичний режим не досяг своєї цілі – винищити їх. Українські в’язні були серед тих найактивніших, хто зруйнували імперію ГУЛАГу і всю комуністичну державу», – заявив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Перші концентраційні табори в Європі комуністична влада створила ще в 1918–1921 роках. Тоді до них потрапили, зокрема, вояки Армії Української Народної Республіки.

У подальшому на лісоповалах, «комуністичних будівництвах», копальнях за Полярним колом, секретних дослідних установах («шарашках») чи тюремних психлікарнях опинялися міністри УНР, митці «Розстріляного відродження», «класово ворожі елементи», науковці‑«шкідники», учасники українського визвольного руху, репресовані за сфабрикованими звинуваченнями, дисиденти та священнослужителі.

«Українці в ГУЛАГу не мали тисяч легіонів для перемоги, вони самі були легіонерами та преторіанцями, однак вірними не імперії, а своїй Батьківщині – Україні. І вони тріумфували, хоч їхня боротьба і розтягнулась на 74 роки, поки існував комуністичний тоталітарний режим та система його концтаборів. Вони тріумфували 24 серпня 1991 року, коли Чорновіл, Лук’яненко та інші політв’язні вносили до зали Верховної Ради синьо-жовтий прапор», – зазначив керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак.

Виставка «Тріумф людини. Мешканці України, які перемогли ГУЛАГ» є спільним проектом Українського інституту національної пам’яті, Центру досліджень визвольного руху, Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» та Галузевого державного архіву СБУ.

З експозицією можна ознайомитись біля будівлі Головпошти за адресою Хрещатик, 22.