Репресовані міністри Української революції 1917-1921 років. 10 історій у фото

4 Микола ЛЮБИНСЬКИЙ



Посада: міністр закордонних справ УНР.



Дата арешту: перший арешт –​ 15 жовтня 1930 року у справі «Українського національного центру»; другий арешт – 12 листопада 1937 року.



Статті обвинувачення: перший арешт –​ 54-2 (збройне повстання) та 54-11 (участь у контрреволюційній організації).



Вирок: перший арешт – 3 роки виправно-трудових таборів; другий арешт – розстріл.



Подальша доля: Після першого арешту був висланий на три роки до Карелії, де проживав у місті Уральськ. Після розстрілу похований в урочищі Сандармох.