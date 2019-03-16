Репресовані міністри Української революції 1917-1921 років. 10 історій у фото

23 міністри УНР та Гетьманату були репресовані радянським комуністичним режимом.
Вигадані справи, розстріли, табори і заочне засудження.... 17 із 23 розстріляли або ж довели до смерті в ув’язенні.
Радіо Свобода публікує 10 історій цих людей. Більше інформації про них, а також про решту 13 міністрів можна знайти у книзі «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції», розміщеній у безкоштовному доступі на оновленому сайті Інституту національної пам'яті.
Із самими документами, які увійшли до збірника (а їх – понад 300), можна ознайомитись на сайті Електронного архіву Центру досліджень визвольного руху.
Вигадані справи, розстріли, табори і заочне засудження.... 17 із 23 розстріляли або ж довели до смерті в ув’язенні.
Радіо Свобода публікує 10 історій цих людей. Більше інформації про них, а також про решту 13 міністрів можна знайти у книзі «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції», розміщеній у безкоштовному доступі на оновленому сайті Інституту національної пам'яті.
Із самими документами, які увійшли до збірника (а їх – понад 300), можна ознайомитись на сайті Електронного архіву Центру досліджень визвольного руху.
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