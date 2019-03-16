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16 Березень 2019, Київ 11:00
Фотогалереї

Репресовані міністри Української революції 1917-1921 років. 10 історій у фото

23 міністри УНР та Гетьманату були репресовані радянським комуністичним режимом.

Вигадані справи, розстріли, табори і заочне засудження.... 17 із 23 розстріляли або ж довели до смерті в ув’язенні.

Радіо Свобода публікує 10 історій цих людей. Більше інформації про них, а також про решту 13 міністрів можна знайти у книзі «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції», розміщеній у безкоштовному доступі на оновленому сайті Інституту національної пам'яті.

Із самими документами, які увійшли до збірника (а їх – понад 300), можна ознайомитись на сайті Електронного архіву Центру досліджень визвольного руху.
Йосип БЕЗПАЛКО Посада:&nbsp;міністр праці УНР Дата арешту: 17 червня 1945 року. Ким заарештований: Управління контррозвідки СМЕРШ 1-го Українського фронту.&nbsp; Статті обвинувачення: 54-2 (збройне&nbsp;повстання) та 54-11 (участь у контрреволюційній організації). Вирок: 2 липня 1946 року засуджений до 5 років заслання. Подальша доля: Звільнений&nbsp;17 червня 1950 року.&nbsp;Подальша доля невідома.&nbsp;
1 Йосип БЕЗПАЛКО

Посада: міністр праці УНР

Дата арешту: 17 червня 1945 року.

Ким заарештований: Управління контррозвідки СМЕРШ 1-го Українського фронту. 

Статті обвинувачення: 54-2 (збройне повстання) та 54-11 (участь у контрреволюційній організації).

Вирок: 2 липня 1946 року засуджений до 5 років заслання.

Подальша доля: Звільнений 17 червня 1950 року. Подальша доля невідома. 
Сергій ЄФРЕМОВ Посада:&nbsp;Генеральний секретар міжнаціональних справ Дата арешту: 21 липня 1929 року у справі &laquo;спілкиписьменників України&raquo;. Статті обвинувачення: 54-2 (збройне повстання), 54-3 (зносини з іноземною державою з ворожою метою), 54-8 (тероризм), 54-11 (участь у контрреволюційній організації).&nbsp; Вирок: 10 років ув&#39;язнення. Подальша доля:&nbsp;Ймовірно, помер 31 березня 1939 року у Володимирській тюрмі.&nbsp;
2 Сергій ЄФРЕМОВ

Посада: Генеральний секретар міжнаціональних справ

Дата арешту: 21 липня 1929 року у справі «спілкиписьменників України».

Статті обвинувачення: 54-2 (збройне повстання), 54-3 (зносини з іноземною державою з ворожою метою), 54-8 (тероризм), 54-11 (участь у контрреволюційній організації). 

Вирок: 10 років ув'язнення.

Подальша доля: Ймовірно, помер 31 березня 1939 року у Володимирській тюрмі. 
Антін КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Посада: Міністр народної освіти УНР. Дата арешту: липень 1934 року. Статті обвинувачення: 54-8 (тероризм) та 54-11 (участь у контрреволюційній організації). Вирок: 10 років виправно-трудових таборів за &laquo;членство в ОУН&raquo; та &laquo;створення націоналістичної підіпільної органіації&raquo;. Подальша доля:&nbsp;Покарання відбував у Біломор-Балтійському ВТТ. За рішенням&nbsp;&laquo;трійки&raquo; УНКВС Ленінградської області був розстріляний 3 листопада 1937 року. Похований в урочищі Сандармох.&nbsp;
3 Антін КРУШЕЛЬНИЦКИЙ

Посада: Міністр народної освіти УНР.

Дата арешту: липень 1934 року.

Статті обвинувачення: 54-8 (тероризм) та 54-11 (участь у контрреволюційній організації).

Вирок: 10 років виправно-трудових таборів за «членство в ОУН» та «створення націоналістичної підіпільної органіації».

Подальша доля: Покарання відбував у Біломор-Балтійському ВТТ. За рішенням «трійки» УНКВС Ленінградської області був розстріляний 3 листопада 1937 року. Похований в урочищі Сандармох. 
Микола ЛЮБИНСЬКИЙ Посада:&nbsp;міністр закордонних справ УНР. Дата арешту: перший арешт&nbsp;&ndash;​&nbsp;15 жовтня 1930 року у справі &laquo;Українського національного центру&raquo;; другий арешт&nbsp;&ndash; 12 листопада 1937 року. Статті обвинувачення: перший арешт&nbsp;&ndash;​&nbsp; 54-2 (збройне повстання) та 54-11 (участь у контрреволюційній організації). Вирок: перший арешт&nbsp;&ndash; 3 роки виправно-трудових таборів;&nbsp;другий арешт&nbsp;&ndash; розстріл. Подальша доля:&nbsp;Після першого арешту був висланий на три роки до Карелії, де проживав у місті Уральськ. Після розстрілу похований в урочищі Сандармох.&nbsp;
4 Микола ЛЮБИНСЬКИЙ

Посада: міністр закордонних справ УНР.

Дата арешту: перший арешт –​ 15 жовтня 1930 року у справі «Українського національного центру»; другий арешт – 12 листопада 1937 року.

Статті обвинувачення: перший арешт –​  54-2 (збройне повстання) та 54-11 (участь у контрреволюційній організації).

Вирок: перший арешт – 3 роки виправно-трудових таборів; другий арешт – розстріл.

Подальша доля: Після першого арешту був висланий на три роки до Карелії, де проживав у місті Уральськ. Після розстрілу похований в урочищі Сандармох. 
Андрій НІКОВСЬКИЙ Посада: міністр закордонних справ УНР. Дата арешту: липень 1929 року. Причина обвинувачення: як один із ймовірних керівників&nbsp;Спілки визволення України.&nbsp;​ Вирок: спочатку &ndash;​&nbsp;смертна кара, але її замінили на 8 років ВТТ.&nbsp; Подальша доля: Покарання відбував у Ярославській в&#39;язниці та Соловецькому таборі. Звільнений у квітні 1940-го. У 1942 роц іпомер під час блокади Ленінграду (нині &ndash; Санкт-Петербург).
5 Андрій НІКОВСЬКИЙ

Посада: міністр закордонних справ УНР.

Дата арешту: липень 1929 року.

Причина обвинувачення: як один із ймовірних керівників Спілки визволення України. ​

Вирок: спочатку –​ смертна кара, але її замінили на 8 років ВТТ. 

Подальша доля: Покарання відбував у Ярославській в'язниці та Соловецькому таборі. Звільнений у квітні 1940-го. У 1942 роц іпомер під час блокади Ленінграду (нині – Санкт-Петербург).
Валентин САДОВСЬКИЙ Посада:&nbsp;Генеральний секретар судових справ, народний міністр праці УНР. Дата арешту: 12 травня 1945 року, але офіційний арешт оформили лише 6 грудня.&nbsp; Ким затриманий:&nbsp;військова контррозвідка СМЕРШ 4 Українського фронту. Обвинувачення:&nbsp;інкримінували друк антирадянських творів та іншу допомогу міжнародній буржуазії. Вирок: 10 років ув&#39;язнення. Подальша доля:&nbsp;Касаційна скарга Садовського була відхилена. Помер 24 листопада 1947 року.&nbsp;&nbsp; &nbsp;
6 Валентин САДОВСЬКИЙ

Посада: Генеральний секретар судових справ, народний міністр праці УНР.

Дата арешту: 12 травня 1945 року, але офіційний арешт оформили лише 6 грудня. 

Ким затриманий: військова контррозвідка СМЕРШ 4 Українського фронту.

Обвинувачення: інкримінували друк антирадянських творів та іншу допомогу міжнародній буржуазії.

Вирок: 10 років ув'язнення.

Подальша доля: Касаційна скарга Садовського була відхилена. Помер 24 листопада 1947 року.  

 
Іван ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ Посада:&nbsp;міністр промисловості і торгу УНР Дата арешту: квітень 1945 року. Статті обвинувачення: 54-3 (зносини з іноземною державою з ворожою метою) та 54-13 (активна діяльність проти революційного руху при цараті та під час громадянської війни).&nbsp; Вирок: 10 років виправно-трудових таборів.&nbsp; Подальша доля: 2 вересня 1952 року помер у в&#39;язниці.&nbsp;
7 Іван ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ

Посада: міністр промисловості і торгу УНР

Дата арешту: квітень 1945 року.

Статті обвинувачення: 54-3 (зносини з іноземною державою з ворожою метою) та 54-13 (активна діяльність проти революційного руху при цараті та під час громадянської війни). 

Вирок: 10 років виправно-трудових таборів. 

Подальша доля: 2 вересня 1952 року помер у в'язниці. 
Павло ХРИСТЮК Посада:&nbsp;генеральний писар УНР, міністр внутрішніх спарв УНР, державний секретар УНР.&nbsp; Дата арешту: 2 березня 1931 року у справі&nbsp;&laquo;Українського національного центру&raquo;. Вирок: 7 лютого 1932 року був засуджений&nbsp;5 років ув&#39;язнення, але після перерозглядів він був 3 вересня 1937 року остаточно отримав 8 років таборів. Подальша доля:&nbsp;помер у&nbsp;&laquo;Севвостлазі&raquo;.
8 Павло ХРИСТЮК

Посада: генеральний писар УНР, міністр внутрішніх спарв УНР, державний секретар УНР. 

Дата арешту: 2 березня 1931 року у справі «Українського національного центру».

Вирок: 7 лютого 1932 року був засуджений 5 років ув'язнення, але після перерозглядів він був 3 вересня 1937 року остаточно отримав 8 років таборів.

Подальша доля: помер у «Севвостлазі».
Теофан ЧЕРКАСЬКИЙ Посада:&nbsp;міністр народного господарства УНР, міністр преси та пропаганди УНР.&nbsp; Дата арешту: перший арешт&nbsp;&ndash; 5 квітня 1931 року, другий арешт&nbsp;&ndash; 13 лютого 1938 року.&nbsp; Причина затримання: перший арешт&nbsp;&ndash; справа&nbsp;&laquo;Українського національного центру&raquo; за минулу &laquo;есерівську діяльність&raquo;,&nbsp;другий арешт&nbsp;&ndash; організація &laquo;підпільного ЦК УПСР&raquo; та&nbsp;&laquo;підготовка повстання в Україні&raquo;.&nbsp;&nbsp; Вирок: перший арешт&nbsp;&ndash; 3 роки виправно-трудлових таборів,&nbsp;другий арешт&nbsp;&ndash; розстріл з конфіскацією усього майна.&nbsp; Подальша доля:&nbsp;Страчений 22 версеня 1938 року. Похований поблизу Биківні.&nbsp;
9 Теофан ЧЕРКАСЬКИЙ

Посада: міністр народного господарства УНР, міністр преси та пропаганди УНР. 

Дата арешту: перший арешт – 5 квітня 1931 року, другий арешт – 13 лютого 1938 року. 

Причина затримання: перший арешт – справа «Українського національного центру» за минулу «есерівську діяльність», другий арешт – організація «підпільного ЦК УПСР» та «підготовка повстання в Україні».  

Вирок: перший арешт – 3 роки виправно-трудлових таборів, другий арешт – розстріл з конфіскацією усього майна. 

Подальша доля: Страчений 22 версеня 1938 року. Похований поблизу Биківні. 
Володимир ЧЕХІВСЬКИЙ Посада:&nbsp;голова Ради народних міністрів УНР, міністр закордонних справ УНР.&nbsp; Дата арешту: 17 липня 1929 року у справі&nbsp;&laquo;Спілки визволення України&raquo;.​ Статті обвинувачення: 54-2 (збройне повстання), 54-3 (зносини з іноземною державою з ворожою метою), 54-4 (надання допомоги міжнародній буржуазії​), 54-8 (тероризм), 54-11 (участь у контрреволюційній організації).&nbsp; Вирок: 10 років позбавлення волі.&nbsp; Подальша доля:&nbsp;Відбував покарання у Ярославському політізоляторі ОДПУ СРСР та Соловецькому ВТТ. 3 листопада 1937 розстріляний. Похований в урочищі Сандармох.
10 Володимир ЧЕХІВСЬКИЙ

Посада: голова Ради народних міністрів УНР, міністр закордонних справ УНР. 

Дата арешту: 17 липня 1929 року у справі «Спілки визволення України».​

Статті обвинувачення: 54-2 (збройне повстання), 54-3 (зносини з іноземною державою з ворожою метою), 54-4 (надання допомоги міжнародній буржуазії​), 54-8 (тероризм), 54-11 (участь у контрреволюційній організації). 

Вирок: 10 років позбавлення волі. 

Подальша доля: Відбував покарання у Ярославському політізоляторі ОДПУ СРСР та Соловецькому ВТТ. 3 листопада 1937 розстріляний. Похований в урочищі Сандармох.

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