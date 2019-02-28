У Києві презентували книгу про репресованих міністрів Української революції 1917–1920 років

У київському Музейному просторі Майдану 28 лютого презентували книгу «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції».

Це – науковий збірник, до якого увійшли історії про двадцяти трьох державотворців періоду першої незалежності України. Деякі з цих людей неодноразово зазнавали репресій з боку комуністичного тоталітарного режиму.

«Про всіх тих, кого ми згадали у книзі, так чи інакше було відомо, але ніхто ніколи чомусь не дивився на них усіх як на представників державних інституцій, хоча коли відриваєш їхні архівно-слідчі справи, то там чітко написано, що їх репресували саме за те, що вони були міністрами», – наголошує автор ідеї та упорядник збірника, директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут.

Над виданням працювали рік. В основу книгу лягли архівні документи з ГДА СБУ, Центрального державного архіву громадських об’єднань та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

«Який головний урок Українсьогої революції 1917–20 років? Він, напевно відображений у назві цієї книги: «горе переможеним».Тобто це урок, який показує, що може статися з політиками, що може статися з народом, який не знайде в собі достатньо сили і потенціалу, аби захистити свою незалежність», – зазначає директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Із книгою «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції» незабаром можна буде ознайомитись безкоштовно на оновленому сайті Інституту національної пам'яті.

Із самими документами, які увійшли до збірника (а їх – понад 300), можна ознайомитись на сайті Електронного архіву Центру досліджень визвольного руху.