Оприлюднені понад 300 документів про репресованих міністрів Української революції 1917-20 років

Центр досліджень визвольного руху опублікував понад 300 документів про 23-х репресованих міністрів Української революції 1917-1920 років. До колекції увійшли матеріали з Галузевого державного архіву СБУ, Центрального державного архіву громадських об’єднань та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

«Вигадані справи, розстріли, табори і заочне засудження – так комуністи розправлялися із тими, хто керував Українською Народною Республікою. 17 із 23 репресованих міністрів УНР та Гетьманату комуністичний режим убив чи довів до смерті в ув’язенні. Міністра народної освіти Володимира Науменка та міністра фінансів Петра Климовича розстріляли лише за сам факт перебування на урядових посадах», – повідомили в ЦДВР.

Більшість міністрів Української революції 1917-20 років неодноразово заарештовували й засуджували за їхню державницьку діяльність під час чотирьох хвиль політичних переслідувань в СРСР.

«Такою була ціна втрати держави для політичної еліти 100 років тому. Сьогодні, коли триває чергова війна Росії проти України, вкрай важливо пам‘ятати уроки історії часів першої незалежності», – розповів директор архіву СБУ Андрій Когут.

Оприлюднені 314 документів стали основою для науково-документального видання «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції». Його презентація запланована на 28 лютого в інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану.