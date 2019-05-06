До Праги з мотопробігом прибули «Нічні вовки», активісти провели протест

У понеділок російські мотоциклісти із клубу «Нічні вовки» прибули до чеської столиці Праги під час свого мотопробігу «Дорогами перемоги – на Берлін». Колона із близько 80 мотоциклів опівдні приїхала на Ольшанський цвинтар, де щороку збирається біля меморіалу загиблим воїнам у Другій світовій війні.

«З 26 квітня ми в дорозі. Мотомарш «Дороги перемоги 2019» з міста-героя Москва уп’яте. І ми відчуваємо особливе почуття, коли приходимо сюди до вас, на вашу землю, у Прагу. Вона несе в собі якийсь сакральний сенс», – заявив президент відділення «Дороги перемоги», мотоклубу «Нічні вовки» Андрій Бобровський.

На мотоциклах російських байкерів були російські, радянські та чеські прапори. Окрім них, можна було побачити також прапори невизнаних сепаратистських територій на сході України. З гучномовців байкерів лунав гімн СРСР та «День побєди» Льва Лещенка.

На вході до Ольшанського цвинтаря на байкерів чекали десятки прихильників та противників мотопробігу. Активісти, що виступали проти маршу «Вовків», прийшли з прапорами НАТО та ЄС.

«Ми тут тому, що як громадянам Чехії, нам не подобається, що через нашу країну проїжджають «Нічні вовки» Путіна. Очевидно, що це група людей, які розділяють думки щодо анексії Криму, щодо окупації Грузії та Східної України та підтримки екстремістів», – заявив Їржі Цигларж, учасник акції протесту.

Група підтримки байкерів аплодувала та вигукувала слова вдячності. Із собою прихильники байкерів принесли російські триколори, квіти та почепили на одяг заборонені в Україні георгіївські стрічки.

За порядком під час акції стежила поліція Чехії, інформації про конфліктні ситуації немає.

«Нічні вовки» в неділю приїхали із Словаччини на територію Північної Моравії із зупинкою у місті Брно, де також влаштували акцію пам’яті.

Цього року серед байкерів не було їхнього лідера – друга Путіна Олександра Залдастанова на прізвисько «Хірург». Він прямував із колоною до кордону Білорусі та Польщі, де йому заборонили в’їзд. У «Вовків» так само були проблеми із прикордонниками. Зокрема у 6-х громадян Італії та Німеччини.

Прага – передостаннє місто Чехії, яким проїхали «Нічні вовки». У понеділок ввечері вони вирушать з Праги до міста Хомутов. Наступним і останнім пунктом призначенням «вовків» стане Берлін, який вони планують відвідати 9 травня.