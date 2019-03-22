Гастролі «по-тихому»: артисти з Росії приховують концерти на честь анексії Криму

На святкуванні п'ятої річниці анексії Росією українського Криму на півострові відзначилися багато російських артистів. Вони не тільки виконували свої пісні, а й робили зі сцени політичні заяви. Однак більшість із них, як з'ясували журналісти проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії», не повідомляють про ці гастролі на своїх офіційних сайтах, а від прямого запитання: «Чому?» ухиляються. Як ми шукали «кримську весну» на російській естраді, читайте в матеріалі «Крим.Реалії».

У першій частині нашого дослідження ми стежили за анонсами на сайтах російських артистів, виступи яких очікувалися в Криму з концертами на честь п'ятої річниці анексії півострова.

Виявилося, що багато артистів, які погодилися виступити в Сімферополі та Севастополі 16 і 18 березня, мовчать про це на своїх офіційних сайтах. Наприклад, ніякої інформації про це не було на сайті російської групи «Любе», «Хора Турецького» та виконавця Дениса Майданова.

Коли святкові концерти в Криму відбулися, ми змогли отримати підтвердження цих виступів. Але на сайтах більшості російських артистів, які виступили на анексованому півострові, як і раніше, немає жодних згадок про це. Таке замовчування може свідчити про те, що артисти не хочуть афішувати свої виступи на політичних заходах у санкційній зоні, якою з 2014 року є Крим. Чи так це насправді, кореспондент «Крим.Реалії» спробував з'ясувати у самих артистів.

Між гастролями, Путіним і феєрверком

На концерті в Сімферополі на честь «приєднання» Криму до Росії виступили Денис Майданов, Тіматі, група «Любе», «Хор Турецького» та інші, менш відомі російські артисти. Переконатися в цьому можна, подивившись відео з концерту, який транслював російський державний телеканал «Россия 24».

Проте на офіційному сайті Дениса Майданова досі немає ні анонсу, ні будь-яких згадок про участь артиста в концерті в Криму 18 березня. В цей день, згідно з афішею артиста, він мав виступати в трьох тисячах кілометрів від Сімферополя ‒ в російському Нижньому Тагілі, наступного дня ‒ в Єкатеринбурзі.

Адміністратор артиста пояснив «Крим.Реалії», що Денис Майданов виступив у Сімферополі 18 березня між гастролями: «18 березня в Дениса дійсно були гастролі в Нижньому Тагілі. Звідти нас забрали й доставили до Сімферополя. Після виступу в Сімферополі він полетів до Єкатеринбурга. Інформацію про сімферопольський виступ ми не подали на сайті, тому що не всі концерти ми вказуємо».

Російська група «Любе», яку називають улюбленою групою російського президента Володимира Путіна, теж виступала на честь п'ятиріччя «кримської весни» в Сімферополі. Між виступами музикантів російський президент виходив на сцену з привітаннями.

Прощаючись із глядачами, соліст групи Микола Расторгуєв підтримав російську анексію півострова. «Друзі, зі святом вас! Всього вам найкращого. Це здорово, що це все сталося», ‒ сказав він зі сцени.

Проте на сайті групи інформації про участь у цьому концерті немає. Група повідомляє тільки про майбутні гастролі в Сімферополі та Севастополі наприкінці березня.

PR-менеджер групи «Любе» повідомила «Крим.Реалії», що колектив «не вважав за потрібне акцентувати увагу» на події 18 березня.

Якоїсь вагомої причини на те немає. Просто ось так сталося

«Якоїсь вагомої причини на те немає. Просто ось так сталося. Але якоїсь спеціальної місії в цьому немає. Концертів дуже багато й неможливо про все розповісти. Група «Любе» дуже популярна, тому, на жаль, все не виходить висвітлювати. Але ми працюємо над цим», ‒ сказала представниця «Любе».

Своєрідно відреагували на прохання кореспондента «Крим.Реалії» пояснити відсутність інформації про концерт у Сімферополі менеджери «Хору Турецького». Артисти на честь п'ятої річниці анексії Криму виконували свої пісні та допомагали ведучому концерту відраховувати секунди до святкового салюту.

На запитання: «Чому про виступ артистів нічого не згадується на сайті групи?» концертний директор «Хору Турецького» рекомендувала звернутися з інформаційним запитом. Редакція надіслала його, але відповіді не отримала. Подальші спроби зв'язатися з групою виявилися безуспішними. Телефон концертного директора перестав відповідати на дзвінки, а PR-менеджер, дізнавшись, хто їй телефонує, повісила трубку, й теж більше не відповідала на дзвінки кореспондента.

Російський репер Тіматі неодноразово висловлювався на підтримку президента Росії й навіть записав трек під назвою «Мій найкращий друг ‒ це президент Путін». Але чомусь не став афішувати свої виступи в Сімферополі 18 березня на честь п'ятої річниці анексії півострова. Нічого не повідомляється про це на сайті продюсерського центру Black Star, який продюсує репера. Телефони, зазначені на цьому сайті, на момент підготовки статті, не відповідали.

Анонси та фото з Керчі

Кілька російських виконавців на честь п'ятиріччя російської анексії Криму виступили на святкових локаціях у Севастополі. Згідно з афішею шоу байкерського клубу «Нічні вовки», біля гори Гасфорта виступали російські артисти Олександр Маршал, соліст гурту «Земляни» і гурт «Декабрь». І вони не приховують своєї участі в цьому шоу.

Виняток ‒ сайт Олександра Маршала, але загалом він не оновлюється вже кілька років. Директор із концертної діяльності артиста підтвердила «Крим.Реалії», що Маршал виступав у Криму на честь п'ятої річниці анексії Криму: «Сайт Олександра Маршала ми особливо не ведемо, тому там немає інформації (про нові концерти ‒ ред.). Я не знаю, що можу вам говорити, а що ні. Ми брали участь у концерті в Севастополі (16 березня 2019 року ‒ ред.). Якщо така відповідь вас влаштовує, будь ласка».

Сергій Скічков оприлюднив на своїй сторінці «ВКонтакте» фрагмент виступу в Севастополі 16 березня. І показав фото з Керчі, через яке, ймовірно, він дістався на півострів із Росії.

Сайт гурту «Земляни» теж повідомляє про свій виступ на площі Нахімова в Севастополі на честь п'ятої річниці «приєднання» Криму до Росії.

Гурт «Декабрь» розмістила на своєму сайті тільки анонс виступу в Севастополі на байк-шоу «у великому святковому концерті». Але без уточнення, про яке свято йдеться. Звіту з виступу на сайті немає.

Менеджер гурту підтвердив «Крим.Реалії», що гурт виступав у Севастополі на горі Гасфорта. Він також пояснив, що група не робить звітів зі своїх виступів, а розміщує матеріали зі ЗМІ: «Так, група виступала 16 березня на горі Гасфорта. Інформація про концерти в нас з'являється в афіші, а потім автоматично потрапляє до розділу «Минулі концерти». Звіти з концертів ми самі не робимо. Їх переважно роблять ЗМІ. Наразі з концерту в Севастополі ми звітів не бачили».

«Артисти не відчувають легітимності Криму»

Російський культуролог Анатолій Голубовський не вірить, що інформація про виступи в Криму замовчується на офіційних сайтах російських артистів випадково. На його думку, за цим може ховатися небажання мати проблеми з майбутніми гастролями за межами Росії.

«Те, що артисти не повідомляють на своїх сайтах про візит до Криму на ювілейний концерт, абсолютно зрозуміло. Вони, мабуть, розраховують на якісь закордонні гастролі. Мені складно уявити собі Тіматі, у якого вже є проблеми з в'їздом до України, який би виступав там. Значить, не повідомляючи про свій виступ у Криму, він боїться, що йому можуть пригадати ці гастролі десь в іншій країні. Те ж саме стосується і «Хору Турецького». Їхні менеджери просто перестраховуються, бояться, як би чого не вийшло. А з іншого боку, ці концерти транслюються на телебаченні й усім відомі. У підсумку виходить досить нерозумно», ‒ сказав він «Крим.Реалії».

Голубовський зазначає, що позиція артистів, які їздять до Криму, але намагаються цього не афішувати, свідчить про загальну ситуацію в Росії.

Те, що навіть артисти, які всіляко підтримують чинну російську владу, бояться «світити» свою участь у кримських акціях, свідчить про те, що вони не відчувають легітимності Криму

«Те, що навіть артисти, які всіляко підтримують чинну російську владу, бояться «світити» свою участь у кримських акціях, свідчить про те, що вони не відчувають легітимності Криму. І це дуже характерне для нинішньої ситуації. Артисти нібито підтримують російську владу, але намагаються підстелити соломку, щоб той, хто не має дізнатися про це, раптом не виставив їм рахунок», ‒ говорить культуролог.

З артистів, які оспівали в Криму п'ятиріччя анексії, виступити в Європі найближчим часом збирається група «Любе». Згідно з афішею, музиканти планують дати концерти в дев'яти містах Німеччини в травні та червні.

Довідка: У Криму та Севастополі 16 березня 2014 року відбувся не визнаний світом «референдум» про статус півострова. За його результатами Росія «внесла» Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.