Російська попса, багато Наді Дорофеєвої й KAZKA: що дивились українці на YouTube в 2018 році?

Російська поп-музика досі не пасе задніх у боротьбі за українських слухачів – про це свідчить нещодавно оприлюднений рейтинг найпопулярніших відео, який оприлюднив YouTube. Хто ж із українських виконавців таки увірвався в десятку? Та які немузичні відео найбільше дивились українці цьогоріч на YouTube?

Рейтинг YouTube Rewind компанія Google традиційно оприлюднює на початку грудня. Серед критеріїв відбору не лише перегляди, а й кількість взаємодій із контентом – лайки, коментарі, поширення.

Серед немузичних відео в топ-10 потрапив серіал про підлітків українського виробництва, комедія «DZIDZIO Контрабас» та декілька випусків популярних українських гумористичних програм.

До десятки потрапили також й уривки російських мультфільмів та гумористичне шоу. Повний список:

До топу музичних роликів, які найбільше переглядали у 2018 році потрапило також багато відео російського виробництва,

10-е місце посів ролик дуету Мaruv & Boosin під назвою «Drunk Groove».

Пісня вже потрапила навіть у закордонні чарти, а у коментарях під кліпом можна почитати безліч захоплених українською музикою іноземних коментаторів. Вокалістка Анна Корсун вже давно відома українському глядачеві за участю в талант-шоу. Доповнив дует гітарист та діджей Михайло Бусін.

9-е місце посідає ексцентрична українська поп-виконавиця Ольга Полякова із композицією «Королева Ночі».

У кліпі виконавиця танцює із великим телефоном та ніжиться серед коробок із їжею на території критого базару. Відео повністю відповідає загальній концепції творчості співачки – яскраві костюми, нескладна для сприйняття мелодія та запальні танці.

8-у позицію в рейтингу посів російський дует співаків Єгора Кріда та Філіппа Кіркорова під назвою " target="_blank">«Колір настрою чорний».

При цьому, Крід перебуває у «чорному списку» виконавців, яким заборонено відвідувати Україну, ще з березня 2016 року. Причиною тому став виступ в окупованому Криму.

У липні 2018 року на сайті президента України з'явилася петиція від його фанатки Діани Ісси, яка вимагала все ж дозволити виконавцеві виступати в Україні. У петиції мовиться: «Станом на сьогодні Єгор Крід є одним із найпопулярніших та найбільш затребуваніших виконавців. Його ім'я, хоча б раз, але точно чув ледь не кожен громадянин України. Його називають сучасним Джастіном Бібером, а троянду від цього холостяка чекає ледь не кожна дівчина». Тим не менш, ентузіазм авторки петиції розділили лише 23 людини.

Співак Філіп Кіркоров вже давно є частим гостем в окупованому українському Криму й тому на материковій частині України не виступає з тих самих причин, що і Єгор Крід.

7-у позицію в рейтингу YouTube посіла українська співачка LOBODA із композицією «SuperSTAR».

Виконавиця Світлана Лобода вже давно перебуває в епіцентрі скандалів та суперечок щодо українського шоу-бізнесу через її активні гастролі на території Росії. Більше того, на початку жовтня її, та ще кількох українських виконавців запропонували позбавити звання народного артиста України.

Автори постанови №9156 закликають запровадити персональні безстрокові санкції проти українських співаків, які виступають у Росії, та російських артистів, які, на думку депутатів, підтримують агресивну політику Росії щодо України.

6-е місце посів кліп українського музичного дуету «Время и стекло» на пісню «Є,бой».

При цьому, кліпи цього дуету вже не перший рік посідають перші місця в чартах на території пострадянського простору, щоразу набувають шаленої популярності та стають вірусними. Тим не менш, колектив не гребує концертами на території Росії.

5-е місце посів виконавець Артур Пірожков із " target="_blank">піснею «Чика».

Артур Пірожков – сценічний псевдонім російського артиста, який народився в українському Донецьку, Олександра Ревви. Він є досить популярним в колі російського шоу-бізнесу не лише через свою музику, а й завдяки гумористичним шоу, завдяки яким він набув популярності.

4-е місце дісталось українському дуету. Співак Monatik та учасниця дуету «Время и стекло» ​надія Дорофеєва «взірвали» ​український YouTube піснею «Глибоко». ​

3-є місце знову посів гурт «Время и стекло» ​з композицією «ТОП».

2-е місце посів російський дует «Дві Маші» " target="_blank">з піснею «Босая».

Наприкінці жовтня 2018 року солісткам дуету Марії Гайтун і Марії Зайцевій заборонили в'їзд в Україну на 3 роки за поїздки до окупованого Росією українського Криму. Про це повідомила 27 жовтня прес-служба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

«Під час прикордонного контролю потяга «Москва-Кривий Ріг» в одному з вагонів прикордонниками виявлено громадянок РФ – солісток групи «Дві Маші». Росіянки планували відвідати з концертом один із розважальних закладів у Харкові сьогодні ввечері. Але під час проведення додаткового контролю з'ясувалось, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів та зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску. Солісток групи «Дві Маші» буде повернуто до Росії найближчим часом», – йшлося в тодішньому повідомленні.

1-е місце в YouTube Rewind посів український гурт KAZKA з піснею «Плакала».

При цьому, більшу кількість переглядів за рік здобув не кліп, а офіційна аудіо-версія композиції на платформі YouTube.

Днями у соцмережах зчинився справжній скандал щодо афіші фестивалю російської поп-музики у Німеччині, повідомляли, що нібито на ньому навесні наступного року мав виступити й український гурт KAZKA.

«Будь-яка інформація щодо майбутніх виступів Kazka, яка не підтверджена представниками гурту або не міститься на офіційному сайті, є нічим іншим, як «фейком»… Слідкуйте за графіком Kazka тільки в офіційних джерелах», – заявив гурт у фейсбуці і дав посилання на розклад своїх концертів на своєму сайті.

Судячи з рейтингу платформи YouTube, російський контент й далі користується популярністю серед українців. ​

За яких умов українці будуть споживати більше українського контенту? Діліться своїми думками у коментарях.

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