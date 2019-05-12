Щедрик через 100 років повторює свій шлях світом

У культурному палаці «Жофін» у Празі 11 травня відбувся концерт «Української республіканської капели NOW Кредо», що складається з 82 співаків. Концертом у Празі стартував світовий тур хору, що виконує українську духову та народну музику.

Концерт організувало Посольство України в Чехії за сприяння Покровської міської ради (Донецька область).

«Фактично ми є свідками народження культурної дипломатії України. Те, що продемонструвала Українська народна республіка сто років тому, сьогодні це показує новий хор. Ми несемо пісню, мистецтво у світ, Україну у світ через мистецтво», – розповів Радіо Свобода український посол в Чехії Євген Перебийніс.

Подія розпочалася презентацією документального фільму про Україну сторічної давнини та про історію створення культового «Щедрика».

Концерт відбувся на честь 100-річчя заснування Української Республіканської Капели під керівництвом видатного диригента Олександра Кошиця та світового тріумфу «Щедрика», який уперше пролунав у Європі сто років тому на початку травня 1919 року саме в Празі зі сцени Національного театру.

«Я маю глибоке переконання, що українська культура не мала нічого схожого з тим, що зробив Кошиць із своєю капелою. Україні було що показати сто років тому, і є що показати зараз», - зазначив диригент капели Богдан Пліш.

Хор, так само як і нині, складався з 82 співаків і презентував тоді Європі мистецтво молодої УНР, яка проголосила незалежність від більшовицької Росії. На батьківщині хор Кошиця називали «культурною армією» і надавали не меншого значення у виборюванні незалежності України, ніж регулярним військам.

Програма концерту мала дві частин: українську духовну музику, де акапельно пролунали твори Валентина Сильвестрова, Миколи Леонтовича та Олександра Кошиця, та обробки українських народних пісень, які супроводжувалися народними костюмами та театральними постановками.

В кінці концерту, який тривав три години, члени української громади винесли на сцену великий жовто-синій стяг.

«Українська республіканська капела NOW Кредо» після виступу в Празі продовжить гастрольний тур, який охопить 11 європейських країн і завершиться різдвяним виступом наприкінці 2019 року в «Карнегі-холлі», Нью-Йорк.