Український «Щедрик» повернуся до Праги через 100 років (відео)

В історичному центрі Праги 10 травня відразу після традиційної зміни почесної варти відбувся флеш-моб «Української республіканської капели NOW Кредо» в складі 82 співаків. Хор виконав всесвітньовідомий різдвяний гімн Carol of the Bells (або «Щедрик») композитора Миколи Леонтовича.

Подія розпочалася з виконання відомої мелодії маленьким хлопчиком-скрипалем. Далі до нього приєднався учасник капели, який підхопив пісню англійською мовою. Поступово до них приєдналися інші учасники вокальної групи та заспівали пісню вже українською.

«100 років тому Українська республіканська капела шляхом представлення українського мистецтва боролася за право здобути незалежність України. 100 років по тому ми є незалежною державою, і наш флеш-моб є продовженням нашої дипломатичної та культурної місії», – розповів Радіо Свобода Богдан Пліш, художній керівник та диригент «Української республіканської капели NOW Кредо».

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Виконали «Щедрик» у Празі невипадково. 100 років тому на початку травня 1919 року цей твір уперше прозвучав у Європі саме в Празі зі сцени Національного театру у виконанні Української республіканської капели під керівництвом видатного диригента Олександра Кошиця.

Хор, так само як і нині, складався із 82 співаків і презентував тоді Європі мистецтво молодої УНР, яка проголосила про незалежність від більшовицької Росії. На Батьківщині хор Кошиця називали «культурною армією», і надавали не меншого значення у виборюванні незалежності України, ніж регулярним військам.

Видатний музичний критик, професор Карлового університету Зденек Неєдли писав: «Хто пережив і відчув прекрасні співи Української республіканської капели, не може не полюбити України всією душею». У 1919 році він супроводжував капелу на всіх її концертах у Чехії, і згодом присвятив їй окрему книгу, що вийшла друком у 1922 році.

Сучасне втілення хору, окрім флеш-мобу, матиме повноцінний концерт 11 травня у празькому палаці Жофін. Після цього «Української республіканської капели NOW Кредо» продовжить гастрольний тур, який охопить 11 європейських країн і завершиться різдвяним виступом у Нью-Йорку в «Карнегі-холі».

Цікаво те, що одразу після влаштованого українським хором флеш-мобу на Градчанський площі виступив російський «Хор Турецького» із програмою «Пісні перемоги». Концерт був приурочений до 74-ї річниці закінчення Другої світової війни. Організатори українського флеш-мобу заявили, що виступи обох колективів на одній і тій же площі, і в майже однаковий час – лише збіг.

«Хор Турецького намагався своїми своїми шлягерами, ба більше – своїми барабанами заглушити «Щедрик». Їм це не вдалося. Бо голоси наших співаків такі, що ніякий хор Турецького їх не заглушить», – заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс.



Жодних конфліктних ситуацій у зв‘язку з цим не відбулося. Флеш-моб відбувся за годину до початку концерту «Хору Турецького». Однак під час співу «Щедрика» на сцені відбувалася репетиція концерту «Пісні перемоги».