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04 Червень 2019, Київ 15:23
Новини | Міжнародні

Протести в Судані: військові хочуть провести вибори, опозиція проти

SUDAN -- Sudanese demonstrators march with national flags as they gather during a rally demanding a civilian body to lead the transition to democracy, outside the army headquarters in the Sudanese capital Khartoum on Saturday, April 13, 2019.

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Опозиція Судану протестує проти наміру військового керівництва країни провести вибори протягом дев’яти місяців.

Так опозиціонери зреагували на заяву військових 4 червня, на наступний день після нападу на табір протестувальників у Хартумі. Протестувальники обіцяють продовжувати кампанію громадянської непокори, щоб усунути від влади Перехідну військову раду.

«Опозиція відкидає все, що лідер ПВР генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сказав у своїй заяві», – заявив один із лідерів опозиції Мадані Аббас Мадані.

Він також назвав вбивства та поранення учасників протестів «систематичними та спланованими діями з метою гноблення суданського народу».

Суданські протестувальники палять шини на вулицях Хартума, 3 червня 2019 року
Суданські протестувальники палять шини на вулицях Хартума, 3 червня 2019 року

3 червня співробітники спецслужб напали на табір протестувальників біля будівлі Міністерства оборони у столиці країни Хартумі. За даними лікарів опозиції, загинуло щонайменше 35 людей.

Після спалаху насильства Перехідна військова рада скасувала всі домовленості з головним опозиційним альянсом – Декларацією сил свободи і змін.

Перехідна військова рада керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні 2019 року.

Башир керував Суданом з 1989 року, перш ніж його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.

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