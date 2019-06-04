Протести в Судані: військові хочуть провести вибори, опозиція проти

Опозиція Судану протестує проти наміру військового керівництва країни провести вибори протягом дев’яти місяців.

Так опозиціонери зреагували на заяву військових 4 червня, на наступний день після нападу на табір протестувальників у Хартумі. Протестувальники обіцяють продовжувати кампанію громадянської непокори, щоб усунути від влади Перехідну військову раду.

«Опозиція відкидає все, що лідер ПВР генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сказав у своїй заяві», – заявив один із лідерів опозиції Мадані Аббас Мадані.

Він також назвав вбивства та поранення учасників протестів «систематичними та спланованими діями з метою гноблення суданського народу».

3 червня співробітники спецслужб напали на табір протестувальників біля будівлі Міністерства оборони у столиці країни Хартумі. За даними лікарів опозиції, загинуло щонайменше 35 людей.

Після спалаху насильства Перехідна військова рада скасувала всі домовленості з головним опозиційним альянсом – Декларацією сил свободи і змін.

Перехідна військова рада керує державою після усунення від влади президента Омара аль-Башира в квітні 2019 року.

Башир керував Суданом з 1989 року, перш ніж його позбавили влади і заарештували в ході військового перевороту. Однак антиурядові протести в країні, які почалися ще за правління президента, не припинилися.