Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Травень 2019, Київ 17:15
Новини | Міжнародні

Франція зазнала втрат під час звільнення туристів-заручників у Буркіна-Фасо

Фото двох французьких громадян, викрадених у Беніні 1 травня і сьогодні звільнених під час спецоперації

Дивитись коментарі

Французькі збройні сили звільнили чотирьох заручників в західноафриканській країні Буркіна-Фасо під час спецоперації, в перебігу якої загинули двоє військових Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в перебігу військової операції вдалося одночасно звільнити двох французьких туристів, а також американця і південнокорейця в північній частині країни.

Минулого тижня туристи не змогли повернутися з поїздки до заповідника Пенджарі. Їхнього гіда пізніше виявили мертвим.

Макрон висловив співчуття родинам двом військових, загиблим в ході операції, і пообіцяв підтримку Буркіна-Фасо і його південно-західному сусідові – Республіці Бенін – в боротьбі з тероризмом в регіоні. Хто саме утримував туристів не повідомляється. Водночас у регіоні останнім часом збільшилась активність ісламських бойовиків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG