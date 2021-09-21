Влада Судану заявляє про невдалу спробу військового перевороту

Влада Судану заявляє про невдалу спробу повалити тимчасову адміністрацію з боку військових, передають західні та арабські медіа з посиланням на державне мовлення країни.

За повідомленнями, заколотники з числа військових намагалися взяти під контроль частину урядових будівель, а також медійні редакції.

Арабські медіа повідомляють із посиланням на урядове джерело, що військові намагалися захопити радіостанцію вранці 21 вересня, щоб транслювати заяву про переворот, проте їм завадили.

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Член правлячої військово-цивільної адміністрації Мухаммад аль-Факі Сулейман закликав співгромадян «вийти на захист своєї країни», проте згодом повідомив, що «ситуація під контролем».

Медіа поширюють фотографії, на яких видно військових та техніку на вулицях міста Хартум. За повідомленнями, десятки військових заарештовані, але наразі не уточнюється, хто саме стояв за спробою перевороту.

Колишній президент і диктатор Судану Омар аль-Башир був скинутий в результаті військового перевороту в 2019 році. Після сутичок між прихильниками цивільеого уряду та військовими, які призвели до загибелі десятків людей, сторони підписали угоду про розподіл влади.