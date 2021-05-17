Франція пробачить Судану 5 мільярдів доларів боргу

Франція має намір скасувати борг Судану перед Парижем, який становить майже 5 мільярдів доларів, щоб допомогти країні розбудувати демократію після усунення від влади авторитарного лідера Омара аль-Башира. Про це у понеділок заявив президент Франції Емманюель Макрон після міжнародного саміту в Судані.

«Ми виступаємо за пряме скасування боргу Судану перед нами», – сказав Макрон.

Він наголосив, що країні потрібно позбутися «тягаря» боргу для того, щоб рухатися вперед.

Колишнім президент і диктатор Судану Омар аль-Башир був скинутий в результаті військового перевороту в 2019 році.