Судан призупинив будівництво російської військової бази

Судан призупинив будівництво на своїй території російської військово-морської бази. Про це повідомляють арабські ЗМІ. За їхніми даними, Хартум також заявив, що заблокує будь-яке нове розміщення російських військових кораблів.

Телеканал Al Arabia повідомляє, що дію договору між двома країнами призупинили до затвердження суданським законодавчим органом. Хартум повідомив про це Москву.

Про те, що Росія збирається відкрити пункт матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту на території Судану, на узбережжі Червоного моря, стало відомо у листопаді 2020 року. Проєкт обговорювався ще з колишнім президентом і диктатором Судану Омар аль-Баширом, скинутим в результаті військового перевороту в 2019 році. Він пов’язував необхідність будівництва російської бази з «захистом від агресивних дій США».

Наприкінці 2020 року розслідувачі з центру «Досье» Михайла Ходорковського і британська газета The Guardian повідомили, що радниками у аль-Башира працювали російські політтехнологи, які мають відношення до бізнесмена Євгена Пригожина.

Мінфін США вніс до санкційного списку кілька людей і компаній, за даними Вашингтону, пов’язаних з Пригожиним. Вони базуються у Судані, Гонконзі та Таїланді. Мінфін заявив, що мережа бізнесмена використовує природні ресурси Судану для особистої вигоди і «поширення згубного впливу» у світі. У відомстві також вказували, що Пригожин вважається фінансистом «Приватної військової компанії ПВК) Вагнера», яка, зокрема, діє і в Судані.

Російська влада неодноразово заявляли, що не втручається у внутрішню політику іноземних держав і не мають відношення до діяльності приватних військових компаній.