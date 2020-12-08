США оприлюднили перелік країн-порушниць релігійної свободи

США внесли Іран, Пакистан, Таджикистан і Туркменстан у список із 10-ти країн, які «викликають особливе занепокоєння» з приводу свободи віросповідання.

Визначення країн-порушників відбулося, аідповідно до закону про міжнародну релігійну свободу від 1998 року «за участь або терпимість до систематичних, кричущих порушень свободи віросповідання», повідомив Держдепартамент США.

Сполучені Штати також внесли Росію і три інші країни в спеціальний список для нагляду за урядами, які допустили або допускають «серйозні порушення свободи віросповідання».

«США непохитні у своїй прихильності до свободи віросповідання. Жодній країні чи організації не має бути дозволено безкарно переслідувати людей через їхні переконання», – написав у твітері держсекретар Майк Помпео.

Країни, які у списку США позначені як ті, що «викликають особливе занепокоєння», – це М’янма, Китай, Еритрея, Іран, Нігерія, Північна Корея, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменистан. Країни, включені до спеціального списку для нагляду – це Коморські Острови, Куба, Нікарагуа і Росія.

Помпео також заявив, що «Аль-Каїда», «Ісламська держава» і «Талібан» є серед кількох збройних екстремістських угруповань, позначених як «організації, що викликають особливу стурбованість».

Повідомляється, що Узбекистан і Судан були виключені зі спеціального контрольного списку на підставі «значного, конкретного прогресу» їхніх урядів за останній рік.