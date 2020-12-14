США виключили Судан зі списку країн-спонсорів тероризму

Сполучені Штати Америки формально виключили Судан зі списку держав-спонсорів тероризму. Про це в понеділок повідомило посольство США в Хартумі.

У жовтні про виключення оголосив президент США Дональд Трамп. Необхідні за законом 45 діб з цього моменту минули.

Менш ніж два місяці тому Вашингтон оголосив про нормалізацію відносин Судану, де минулого року було повалено режим Омара аль-Башира, з Ізраїлем.

Вилучення країни зі списку спонсорів тероризму означає, що Судан тепер зможе отримувати допомогу від США та розраховувати на американські інвестиції.

Судан був включений в список країн-спонсорів тероризму 27 років тому. Влада надавали підтримку терористичній організації «Аль-Каїда». Зараз Судан зобов’язався виплатити компенсації у розміні 335 мільйонів доларів родичам жертв скоєних «Аль-Каїдою» терактів, спрямованих проти посольств США у Кенії та Танзанії у 1998 році.